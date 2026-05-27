Tolemaide, lavori in partenza: senso unico alternato e deviazioni per il traffico

Il traffico pesante in uscita dall’A14 sarà indirizzato, per tutte le direzioni, verso Santarcangelo di Romagna

Aprirà lunedì 8 giugno il cantiere dei lavori per la sistemazione del primo tratto della Sp136 Tolemaide, quello tra la rotatoria definita "Mitica" e la rotatoria sulla Statale 16. Lo ricorda il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che evidenzia: “Il pieno ripristino della percorribilità in sicurezza della Tolemaide è una delle priorità di questa amministrazione non solo perché è uno degli assi strategici del territorio provinciale per la sua funzione di collegamento alle aree a forte richiamo turistico e a valenza industriale e produttiva (Fiera di Rimini, Centro Agro Alimentare Riminese, Ikea, solo per citare quelli principali), ma anche in quanto è nostro dovere rispondere alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori delle imprese che la percorrono quotidianamente".

"Dopo l’ultimo intervento, risalente a circa vent’anni fa, ora partono i lavori del primo stralcio. Non è semplice reperire le ingenti risorse necessarie per la sistemazione definitiva della Sp136, ed è per questo che abbiamo deciso di procedere per stralci, cominciando con i lavori sul primo tratto di 2,1 km, che impegnano 1,3 milioni di euro di risorse proprie dell’Ente. La sistemazione del secondo tratto partirà non appena saremo in grado di accedere ad un nuovo finanziamento, ma nel frattempo sarà assicurata la necessaria manutenzione ordinaria. I lavori di questo primo stralcio dureranno una ventina di giorni e mi auguro comporteranno la quantità minima di disagio, anche perché abbiamo privilegiato scelte progettuali orientate a minimizzare non solo l’impatto sull’ambiente, ma anche quello dei cantieri sul traffico con procedure che favoriscono una rapida esecuzione” conclude il presidente Sadegholvaad.

Il tratto interessato dai lavori di ricostruzione del corpo stradale sarà quello dal km 3+395 (rotatoria con la SS 16) al km 1+300 (rotatoria “Mitica”). Durante i lavori, che dureranno due settimane, massimo 20 giorni, verrà garantito il senso unico di marcia mare-monte a seconda della corsia impegnata, con deviazioni della viabilità su percorsi limitrofi. In particolare, il traffico pesante in uscita dall’A14 sarà indirizzato, per tutte le direzioni, verso Santarcangelo di Romagna. Verranno installati segnali di preavviso chiusura nei primi giorni di giugno.