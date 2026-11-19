Calcio RSM Tomassini: 'Libertas, contro l'Academy serve una prova di carattere'

Alla terza stagione ne club, da esterno d'attacco è passato al ruolo di mezzala: "Mi fa stare sempre nel vivo del gioco"

Riprende il campionato e per la Libertas c’è l’ostacolo San Marino Academy Under 22, una delle due squadre (l’altra è il Faetano) a non avere ancora vinto (appena due gol segnati), penultima in classifica con il Murata (quattro punti). Si gioca domenica sul campo di Acquaviva alle ore 15.

La Libertas arriva all’appuntamento dopo il pareggio prima della sosta contro il Fiorentino per 1-1, in rimonta, grazie ad una rete da applausi di Fabio Tomassini, alla terza stagione in maglia granata, al primo centro in stagione.

“Abbiamo recuperato palla sul fronte destro, ho tagliato verso il centro e dopo il controllo ho fintato per evitare l’avversario e provato la conclusione a giro ben riuscita con la palla che ha preso un bell’effetto su cui il portiere nulla ha potuto – racconta la mezzala - Di solito queste conclusioni le provo in allenamento, ma di destro, il mio piede preferito, invece stavolta ho azzardato il sinistro. Mi è andata bene”.

Adesso l’Academy dopo la sosta…

“Le soste ti spezzano il ritmo, sono sempre un' incognita. Prima dello stop precedente avevamo battuto il Cailungo in rimonta in pieno recupero e dunque avevamo l’entusiasmo giusto per affrontare nel turno successivo la capolista Folgore. Dobbiamo tornare alla vittoria per tenere lontano le squadre alle nostre spalle e ridurre il gap da quelle che ci precedono. Non sarà semplice perché l’Academy, è una squadra che fa del temperamento e della corsa la sua arma principale. Uno dei quattro pareggi che ha collezionato lo ha strappato a La Fiorita per cui è necessaria massima attenzione”.

Dove deve migliorare la Libertas?

“In attacco mancandoci un punto di riferimento, un attaccante di stazza con fisico e centimetri, dobbiamo fare di necessità virtù e arrivare al tiro con i centrocampisti e anche i difensori attraverso il gioco manovrato, quindi essere più concreti al momento della finalizzazione per sfruttare la massimo le occasioni che pure creiamo: finora ci ha detto anche male. In fase difensiva, dobbiamo alzare tutti l’asticella della concentrazione e stiamo lavorando per leggere meglio le situazioni tattiche della partita”

Da esterno d’attacco, il suo ruolo originario, a mezzala. Come si trova?

“Con il 3-5-2, ho scoperto il ruolo di mezzala al quale ho preso le misure: mi intriga molto, mi fa stare sempre nel vivo del gioco e non a caso è venuto il gol. All’occorrenza, proprio perché in attacco c’è bisogno di tutti, gioco anche da seconda punta. Ho rotto il ghiaccio in zona gol, conto di ripetermi”.