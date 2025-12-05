Toni Servillo legge Moscato: l'attore napoletano arriva a Riccione

Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre alla Sala Granturismo lo spettacolo omaggio al grande drammaturgo

Riccione si prepara ad accogliere Toni Servillo, che arriva in città l’11 e 12 dicembre per due appuntamenti dedicati al genio poetico e teatrale di Enzo Moscato, nel trentennale di una collaborazione che ha segnato la storia della scena napoletana.

Partitura: il viaggio di Leopardi nella Napoli dell’epoca

Nelle due serate alla Sala Granturismo, Servillo leggerà pagine scelte di Partitura - Viaggio immaginario, e ostile, di Giacomo Leopardi nel ventre di Partenope, l’atto unico che Moscato scrisse per lui nel 1987 agli albori di Teatri Uniti: un testo lirico e visionario che immagina un viaggio ostile e fantastico di Giacomo Leopardi nella Napoli dolente e vitalissima del suo tempo.

Con Partitura — definita un “prodigio di scrittura” — Moscato avviò la sua collaborazione con Servillo, che lo portò in scena nel 1988 come protagonista e regista, debuttando al Teatro Comunale di Caserta e poi in tournée italiana per due stagioni con, tra gli altri, Tonino Taiuti, Iaia Forte, Lalla ed Enzo Esposito, musiche originali di Antonio Sinagra e interventi pittorici di Lino Fiorito.

Opera-simbolo del teatro poetico di Moscato, Partitura incarna la sua ricerca linguistica, la capacità di intrecciare lingue, epoche e registri diversi, e quella presenza scenica — insieme concreta e impalpabile — che lo rende figura cardine del cosiddetto Rinascimento napoletano degli anni ’80 e ’90.

Dalla scena al mito: Rasoi

Dall’innesto del poemetto Litoranea e da alcune pagine di Partitura nacque il cuore dello spettacolo Rasoi, diretto da Mario Martone e Toni Servillo. Debuttato al Teatro Valle di Roma nel 1991, divenne presto lo spettacolo manifesto di Teatri Uniti, raccontando una Napoli capace di essere “mito e mondo” e viaggiando per oltre un decennio in Italia e all’estero, da Parigi a Caracas, da Bruxelles a Zurigo.

Nel 1993 Rasoi approda anche al cinema con la regia di Martone, presentato in anteprima mondiale al Festival di Taormina. Il film, recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna e presentato alla Festa del Cinema di Roma, sarà proiettato a Riccione venerdì 12 dicembre al Cinepalace (ore 18).

In sala saranno presenti Toni Servillo e Angelo Curti.

Un doppio appuntamento come atto d’amore

Le due serate, promosse dal Comune di Riccione e curate da Riccione Teatro nell’ambito del 58esimo Premio Riccione, vogliono essere non solo un omaggio, ma un vero atto d’amore di Toni Servillo verso Enzo Moscato: amico, guida e compagno di un lungo percorso all’interno della lingua teatrale napoletana, che Moscato seppe attraversare e rinnovare con originalità assoluta.

Biglietti

I biglietti per gli spettacoli e per la proiezione sono disponibili su TicketOne e allo Iat del Palazzo del Turismo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il sabato e la domenica dalle 9 alle 17 (orario continuato).