Torna a Villa Verucchio la Festa dello Sport: un villaggio a cielo aperto tra giochi e spettacoli

Appuntamento domenica 31 agosto

Verucchio è pronta a scendere in campo per una delle manifestazioni più amate e partecipate del territorio: domenica 31 agosto torna la “Festa dello Sport”, ufficialmente conosciuta come “Verucchio in Strada, Giochi e Sport”, giunta quest’anno alla sedicesima edizione. La grande novità di questa edizione è l’orario serale: dalle 19.00 alle 23.30 il cuore del paese, tra piazza Europa, piazza Vecchio Ghetto e via Aldo Moro, si trasformerà in un vero e proprio villaggio dello sport a cielo aperto, dove grandi e piccoli potranno conoscere, provare e divertirsi con le numerose discipline proposte.

Saranno ben diciotto le associazioni e i gruppi sportivi protagonisti della serata, che offriranno dimostrazioni, esibizioni, tornei, prove guidate e momenti spettacolari, dalle arti marziali al calcio, dalla ginnastica alla danza, dal basket al pattinaggio, passando per ciclismo, baseball, musica e psicomotricità. I più giovani potranno mettersi alla prova partecipando attivamente alle attività e collezionando timbri sul proprio “Passaporto dello Sport”. Gli atleti delle diverse società spiegheranno i rudimenti delle discipline e guideranno i bambini e i ragazzi nelle prove dirette, con l’opportunità di ottenere un timbro per ciascuna attività completata. Chi riuscirà a completare l’intero passaporto parteciperà all’estrazione finale di tre premi speciali: tre mesi di pratica gratuita per il primo classificato, due mesi per il secondo e un mese per il terzo.

Accanto all’anima sportiva, l’edizione 2025 si arricchisce anche di cultura e intrattenimento. Per tutta la durata dell’evento saranno presenti stand gastronomici e musica in sottofondo, mentre sotto i portici di piazza Europa e piazza Vecchio Ghetto sarà visitabile la mostra “Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione”. Novità di quest’anno è la partecipazione speciale del Cartoon Club, il festival internazionale del fumetto, cinema d’animazione e games di Rimini, che porterà in piazza fumettisti al lavoro dal vivo con disegni e gadget gratuiti per il pubblico.

La sedicesima edizione di “Verucchio in Strada, Giochi e Sport” propone inoltre un fitto programma di esibizioni sul palco, con performance di Boar Skating, Olimpia Ginnastica Ritmica Villa Verucchio, Ginnastica Dinamica Militare, Roller Verucchio, New Graphic Ballet Centro Professionale Danza, Scuola di Ballo Passi di Stelle, Choreutica Centro Formazione Danza e Accademia Musicale Artefonia. La serata si concluderà con l’estrazione dei premi del Passaporto dello Sport.

L’evento è promosso dal Comune di Verucchio in collaborazione con le associazioni sportive locali. “È un appuntamento molto sentito, organizzato a stretto contatto con le nostre realtà sportive per promuovere l’attività fisica, la socializzazione e i valori educativi che lo sport è capace di trasmettere ai più giovani”, spiega Cristian Maffei, Assessore allo Sport del Comune di Verucchio.