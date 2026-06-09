Torna "Estate Viva Santarcangelo 2026": il centro storico si anima con un’estate di eventi e tradizioni

Per la prima volta gli eventi estivi di Città Viva saranno collegati tra loro da un unico tema: il viaggio

Un'estate da vivere come un viaggio attraverso le tante anime di Santarcangelo. È questo il filo conduttore scelto da Città Viva per "Estate Viva Santarcangelo 2026", il calendario di eventi che da giugno a settembre accompagnerà cittadini e visitatori tra artigianato, enogastronomia, shopping, cultura e intrattenimento nel cuore del centro storico.



Per la prima volta gli eventi estivi di Città Viva saranno collegati tra loro da un unico tema: il viaggio. Ogni appuntamento rappresenterà una tappa di un percorso che accompagnerà cittadini e visitatori da giugno a settembre attraverso le diverse anime di Santarcangelo. Non una semplice successione di eventi, ma un'esperienza composta da momenti diversi, capaci di raccontare insieme il territorio, le sue tradizioni, le sue eccellenze e le sue attività. Il sottotitolo scelto per il cartellone, "Un viaggio lungo un'estate", rappresenta l'idea alla base della programmazione: accompagnare il pubblico lungo un percorso che si svilupperà per oltre tre mesi, trasformando ogni appuntamento in un'occasione per scoprire un volto diverso della città.



Il viaggio prenderà il via il 12 e 13 giugno con Balla e proseguirà con Santa Piada il 26 e 27 giugno, Santarcangelato il 24 e 25 luglio, il Raduno di Auto il 31 luglio e 1 agosto, Calici Santarcangelo il 7 e 8 agosto, le Notti della Luna dal 21 al 23 agosto, C'era una Volta il 28 e 29 agosto e la Notte degli Artisti il 4 e 5 settembre.



Accanto agli eventi principali torneranno anche le Shopping Night, che accompagneranno diverse serate del calendario con l'apertura dei negozi associati, e gli appuntamenti di Mani in Piazza, il format dedicato all'artigianato che negli ultimi anni è diventato uno degli elementi più caratteristici dell'estate santarcangiolese. Un viaggio non soltanto tra eventi, ma tra le diverse anime della città: la tradizione gastronomica di Santa Piada, la creatività artigianale di Mani in Piazza, la dolcezza di Santarcangelato, le atmosfere suggestive delle Notti della Luna e l'arte che caratterizzerà il finale di stagione. Un mosaico di iniziative che, pur mantenendo la propria identità, saranno unite da una narrazione comune.



Nel corso dell'estate non mancheranno inoltre alcune novità pensate per collegare tra loro le diverse tappe del percorso. Ogni appuntamento lascerà infatti un segno sul successivo, attraverso iniziative e richiami che verranno svelati progressivamente nelle prossime settimane e che contribuiranno a trasformare il calendario in un vero viaggio da vivere tappa dopo tappa.

L'edizione 2026 coincide inoltre con un importante traguardo per l'associazione, che si avvia a raggiungere quota 100 attività aderenti, confermando la fiducia che il tessuto economico locale continua a riporre nel progetto di Città Viva e nelle iniziative di valorizzazione del centro storico.



"Il risultato più importante – spiegano da Città Viva – non è soltanto il numero delle adesioni, ma la volontà condivisa di tante attività di continuare a investire insieme nella promozione del centro storico. Estate Viva nasce proprio da questa collaborazione e dalla convinzione che eventi, commercio e valorizzazione del territorio possano crescere insieme."



Il viaggio di Estate Viva accompagnerà Santarcangelo per tutta l'estate, attraversando piazze, vie e attività del centro storico fino agli ultimi appuntamenti della stagione. Un percorso costruito per valorizzare il territorio attraverso eventi diversi tra loro ma uniti dalla stessa volontà: far vivere la città, le sue attività e le sue eccellenze.



Santarcangelo si prepara così a partire per un nuovo viaggio: un'estate fatta di incontri, sapori, tradizioni, arte e occasioni per vivere la città.