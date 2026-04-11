Torna il Campo Lavoro per ridare vita a oggetti non più usati: ecco il centro raccolta di Riccione

Il centro di raccolta di abiti e oggetti non più utilizzati sarà allestito presso l’area del Luna Park, in viale Vespucci

Sabato 18 e domenica 19 aprile si rinnova l’appuntamento con il Campo Lavoro Missionario, giunto quest’anno alla 46esima edizione: un’iniziativa di solidarietà che coinvolge l’intera Diocesi di Rimini e che ha l’obiettivo di sostenere progetti umanitari nei Paesi più poveri, aiutare chi vive situazioni di difficoltà sul territorio riminese, raccogliere fondi a sostegno di queste attività. Oggetti spesso destinati allo scarto possono così trasformarsi e tornare a nuova vita, contribuendo concretamente a sostenere chi ne ha bisogno.

In tutti i centri di raccolta saranno presenti anche i mercatini dell’usato e del vintage, occasione per riscoprire il valore degli oggetti e promuovere una cultura del riuso. Per chi desidera partecipare alla raccolta, sarà possibile donare indumenti in buono stato, biancheria, calzature, libri, giocattoli, biciclette, piccoli elettrodomestici e oggetti per la casa, oltre a batterie al piombo, metalli e carta. È consigliato suddividere gli oggetti in base alla loro tipologia, utilizzando scatoloni per giocattoli, piccoli elettrodomestici e oggetti destinati alle bancarelle dell’usato, indicando chiaramente il contenuto. Non sarà invece possibile donare mobili, legnami, materassi, vetro, monitor, tv, frigoriferi, condizionatori, pneumatici, damigiane o bombole del gas, per difficoltà nello smaltimento.

Il centro di raccolta a Riccione sarà situato nell’area del Luna Park, in viale Vespucci 6. Gli orari di apertura saranno i seguenti: sabato 18 aprile dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00; domenica 19 aprile dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.