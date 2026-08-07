Torna il Gianni Be Good: Perticara riaccende il suo storico festival rock

Il 10 agosto, per i 30 anni dalla prima edizione, musica, reunion e ricordo di Gian Maria Traversa nel cuore della Valmarecchia.

Dopo anni di silenzio, a Perticara torna il Gianni Be Good, lo storico Live Rock Punk Festival nato nel cuore dell'Alta Valmarecchia come tributo a Gian Maria Traversa. L'appuntamento è in programma lunedì 10 agosto, all'interno della 170ª edizione del Ferragosto di Perticara, con una giornata dedicata alla musica dal vivo, alla convivialità e alla memoria. L'iniziativa è promossa dalla Pro Loco Perticara APS insieme ad alcuni degli amici che, trent'anni fa, contribuirono a dare vita al festival. Il ritorno coincide infatti con il trentesimo anniversario della prima edizione, riportando in piazza uno degli eventi musicali indipendenti più significativi del territorio.

Una storia nata dall'amicizia

Il Gianni Be Good affonda le proprie radici nel 1996, anno in cui la comunità fu colpita dalla prematura scomparsa di Gian Maria Traversa. Durante la malattia, il giovane aveva espresso un desiderio semplice ma profondo: organizzare una grande festa all'insegna della musica. Quel sogno non poté essere realizzato da lui, ma i suoi amici decisero di trasformarlo in realtà, dando vita a un festival che negli anni è diventato un punto di riferimento per il rock indipendente e per le band emergenti della Valmarecchia. Sul palco del Gianni Be Good si sono esibiti, nel corso delle varie edizioni, artisti e gruppi della scena alternativa italiana come One Dimensional Man, Julie's Haircut, Cheap Wine, Bugo e Le Bambole di Pezza.

Il programma del 10 agosto

La manifestazione si svolgerà in Piazza Matteotti, ai piedi del Monte Aquilone, con musica, area food truck e intrattenimento per tutta la giornata. Il programma prenderà il via alle 17 con l'Aperirock, accompagnato da Monica & Giulia.

Dalle 19 spazio ai concerti live con le esibizioni di:

La Fattanza;

Calanco;

Beer and Scotch;

Sintoh.

A chiudere la serata sarà il DJ Set di DJ AGO, per continuare la festa fino a notte.

Una reunion per tutta la Valmarecchia

Gli organizzatori invitano tutta la cittadinanza della Valmarecchia a partecipare a una serata che vuole essere molto più di un semplice evento musicale. L'appello è rivolto anche ai tanti amici di Gian Maria e agli storici frequentatori del festival che negli anni si sono trasferiti altrove, affinché tornino a Perticara per una grande reunion generazionale. Il ritorno del Gianni Be Good rappresenta infatti un momento di incontro, memoria e condivisione, capace di riportare in vita lo spirito che ha reso unico questo festival. A trent'anni dalla sua nascita, il Gianni Be Good continua a raccontare una storia di amicizia, passione e comunità, dimostrando come la musica possa custodire il ricordo e unire le persone anche dopo tanto tempo.