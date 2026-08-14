Torna il Meeting Music Contest: ecco i cinque che si contendono la vittoria

Sono stati scelti dalla giuria coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, e Otello Cenci

Dirlinger (L'uomo in me), Francesco Rainero (Umano amore mio), Lisandro e Lo Stretto Superfluo (Canzone per mio figlio), Margine (Padroni e Perdenti) e Benedetta Perozzi (Batte) sono i cinque finalisti del Meeting Music Contest 2026, il concorso promosso dal Meeting per l'amicizia fra i popoli e dal Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti, in collaborazione con Made Officina Creativa e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Sono stati scelti dalla giuria coordinata da Giordano Sangiorgi, patron del Mei, e Otello Cenci, responsabile degli spettacoli del Meeting di Rimini, e si esibiranno sul Palco delle Piscine Ovest della Fiera riminese nella finale - presieduta dal cantautore Giovanni Caccamo - di sabato 22 agosto, una giornata particolarmente significativa per il Meeting, quella della visita di Papa Leone XIV.

Giunto alla sesta edizione, il Meeting Music Contest si conferma un'occasione di scoperta e valorizzazione di giovani artisti e band emergenti, offrendo loro un percorso di crescita, confronto e visibilità.

Il concorso ha invitato i partecipanti a confrontarsi con il tema del Meeting 2026, "L'amor che move il sole e l'altre stelle", attraverso un brano inedito capace di raccontare, con il linguaggio della musica, la forza dell'amore come motore della vita, delle relazioni e della società.

Il vincitore del Contest riceverà un pacchetto di premi per sostenere il proprio percorso artistico, tra cui un'esibizione al Mei 2026, la registrazione professionale di un singolo, la distribuzione digitale attraverso Mei/Materiali Musicali e The Orchard, attività di ufficio stampa e promozione radiofonica, televisiva e social.