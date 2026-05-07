Torna il memorial dedicato a Marina Giannini: auto d'epoca in viaggio da Riccione all'Alta Valmarecchia

L'iniziativa benefica a cura di Adriatic Veteran Cars Club e Lions International di Riccione

Originaria di Novafeltria, cittadina riccionese, ma Carpegna per lei era una seconda casa. Marina Giannini, per trent'anni colonna della promozione turistica di Riccione, ha lasciato un ricordo profondo e sentito nei suoi cari, in tutte le persone che la conoscevano o che avevano collaborato con lei. Una donna generosa, appassionata, dal cuore grande. Per ricordarla, il Lions Club Riccione, di cui Marina fu la prima presidente donna, e l'Adriatic Veteran Cars Club della Perla Verde le hanno dedicato un evento dedicato alle auto d'epoca, una passione che condivideva con il marito Fabio Giorgi. Domenica 10 maggio torna così, per il secondo anno consecutivo, il memorial Marina Giannini. Un breve e intenso viaggio da Riccione a Carpegna, a bordo di auto storiche e supercars, con una finalità benefica: il ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto alla Vita e alla Caritas Parrocchiale San Martino di Riccione. Quest'anno il percorso toccherà anche Novafeltria, città natale di Marina, e Pennabilli.

Il programma della giornata

La mattina del 10 maggio si aprirà con un doppio punto di ritrovo: alle ore 8.30 i partecipanti potranno fare il check-in presso l'Hotel Ombra, in via Circonvallazione 66 a Riccione, oppure alle 9 al Caffè Gabrè, in piazza del Vecchio Ghetto 1 a Villa Verucchio. Alle 9.30 il corteo di auto prenderà la via in direzione Novafeltria. La tappa successiva è fissata per le ore 10.30: arrivo a Pennabilli, in Piazza Montefeltro, dove le vetture troveranno sistemazione nell'area riservata. Quindici minuti dopo avrà inizio una visita guidata al Centro Storico, con la casa e il Museo di Tonino Guerra e l'Orto dei frutti dimenticati. Il corteo d'auto riprenderà la strada verso Carpegna: partenza alle 12:30, arrivo alle 12:45 al Ristorante "Il Mandriano" in via Cantoniera 70, dove alle 13:00 si terrà il pranzo, animato da una lotteria di beneficenza.

Come partecipare

La quota individuale di partecipazione è di 50 euro a persona, comprensiva di pranzo e visite guidate. Le iscrizioni dovevano pervenire entro sabato 2 maggio, indicando il numero dei partecipanti. Per informazioni è possibile contattare Gabriele Fabbri al numero 335 8782974 oppure scrivere a [email protected].