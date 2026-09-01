Torna il Memorial Pantani, con partenza da Riccione: ecco le 25 squadre iscritte

La gara ciclistica internazionale di 192 km unirà Riccione e Cesenatico attraverso l'entroterra romagnolo

È stata presentata questa mattina (1° settembre), al Palazzo del Turismo di Riccione, la 23ª edizione del Memorial Marco Pantani, la gara internazionale per professionisti che si disputerà sabato 12 settembre, con partenza da Riccione e arrivo a Cesenatico.

"Un’edizione che rinnova il forte legame della manifestazione con la Romagna e con i luoghi di Marco Pantani, attraverso un percorso che unirà idealmente due delle località simbolo della Riviera e attraverserà alcune delle strade sulle quali il campione di Cesenatico è cresciuto e si è allenato", evidenzia l'amministrazione comunale.

L’organizzazione generale, sportiva e tecnica è affidata al Gruppo Sportivo Emilia, grazie alla consolidata collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Panathlon Club Cesena e al sostegno delle istituzioni e dei partner che negli anni hanno contribuito alla crescita di un evento ormai entrato stabilmente nel panorama del grande ciclismo internazionale. Anche nel 2026 il Memorial Marco Pantani sarà prova della Coppa Italia delle Regioni, circuito che unisce il valore agonistico delle più importanti gare italiane alla promozione dei territori attraversati.

Sul piano sportivo, invece, sono 25 le squadre iscritte, dieci delle quali WorldTour, a conferma del prestigio internazionale raggiunto dalla manifestazione. Al via sono attese Bahrain Victorious, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ United, Movistar Team, Netcompany INEOS, Red Bull-BORA-hansgrohe, Team Jayco AlUla, UAE Team Emirates XRG, Uno-X Mobility e XDS Astana Team. Completeranno il campo dei partecipanti Bardiani CSF 7 Saber, Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Cofidis, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, MBH Bank CSB Telecom Fort, Polti-VisitMalta, Solution Tech Nippo Rali, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling Team, Unibet Rose Rockets, Biesse-Carrera-Premac, General Store-Essegibi-F.lli Curia e Team Technipes #InEmiliaRomagna Caffè Borbone.

Il percorso del memorial Pantani

Il percorso della 23ª edizione proporrà una prima parte in linea particolarmente articolata. Dopo la partenza da Riccione e circa 9 chilometri ad andatura controllata, la corsa entrerà nell’entroterra romagnolo affrontando strade collinari e tortuose, con il passaggio da Verucchio e le ascese del Passo del Grillo e di Gorolo, entrambe valide per la classifica dei Gran Premi della Montagna. Attraversato Sogliano al Rubicone, la gara entrerà nel circuito di Longiano-Roncofreddo, cuore del percorso e principale terreno di selezione. A caratterizzarlo sarà soprattutto il muro di Via Felloniche, 1,6 chilometri al 9,5% di pendenza media, con i primi 500 metri al 14% e punte del 18%, da affrontare complessivamente quattro volte. Dopo l’ultimo passaggio sulle colline, al chilometro 152,1, inizierà la lunga marcia verso Cesenatico. Prima dell'ingresso in città, uno dei momenti più significativi della giornata sarà il tradizionale passaggio davanti alla casa che fu di Marco Pantani. Raggiunta la linea d’arrivo, resteranno da percorrere i consueti quattro giri di 5 chilometri del circuito cittadino prima di conoscere il vincitore del 23° Memorial Marco Pantani.

“Siamo particolarmente orgogliosi di accogliere nuovamente a Riccione la partenza del Memorial Marco Pantani, una manifestazione che rappresenta molto più di un grande appuntamento internazionale di ciclismo - dichiara Simone Imola, Assessore allo Sport Comune di Riccione -. Il legame con Marco Pantani, con la Romagna e con le strade che hanno accompagnato la sua crescita sportiva rende questa gara un evento capace di unire sport, memoria e territorio. Per Riccione ospitare la partenza significa entrare ancora una volta nel racconto di una delle competizioni più significative del calendario ciclistico italiano e offrire alla nostra città una straordinaria vetrina internazionale. Il ciclismo è infatti una disciplina che sa valorizzare i luoghi che attraversa, creando un rapporto diretto con il pubblico e con le comunità. Ringrazio il Gruppo Sportivo Emilia, le istituzioni e tutti i partner che rendono possibile questa manifestazione e che hanno scelto ancora una volta Riccione come punto di partenza. Sarà una giornata di sport e di emozioni, nel segno di Marco Pantani e di quella Romagna che continua a custodirne con orgoglio la memoria”.

"Il Memorial Marco Pantani è un patrimonio del ciclismo e della nostra terra – ha dichiarato Adriano Amici, presidente del Gruppo Sportivo Emilia –. In oltre vent’anni è cresciuto mantenendo intatta la propria identità e un legame fortissimo con il territorio e con il pubblico, che ha sempre accompagnato questa corsa con grande partecipazione. Tutto questo è possibile grazie al prezioso apporto delle istituzioni e dei partner che credono nella manifestazione e ci consentono ogni anno di proporre un evento di alto livello internazionale, continuando a ricordare Marco attraverso ciò che più amava: il ciclismo e le strade della sua Romagna".



