Torna il rito contemporaneo : Food Garden

Le stelle della cucina italiana contemporanea in un’unica occasione.

Cosa succede quando il fuoco dell'alta cucina incontra le note della notte d'estate?

La risposta è Food Garden, l’atteso appuntamento riproposto anche quest’ anno da Filippo Polidori in collaborazione con Riccardo Agostini e che unisce chef, produttori e amici per condividere sapori, idee, esperienze!

Non si tratta di una semplice cena e nemmeno di un classico festival gastronomico: Food Garden è un vero e proprio rito contemporaneo che unisce cibo e musica.

L'appuntamento per l'edizione 2026 si è svolto domenica 2 agosto a Pennabilli (RN) nella splendida cornice del Parco Begni, all'interno del ristorante Il Piastrino, che per l'occasione si trasforma in un grande eden terrestre del gusto.

Il cuore pulsante di questa edizione sarà un parterre di ospiti eccezionale. Il Parco Begni ospiterà alcuni tra i protagonisti più interessanti della cucina italiana contemporanea insieme a produttori, cantine, birrifici e artigiani del gusto.

Tra le grandi stelle e i nomi di punta della ristorazione italiana e internazionale erano presenti:

Massimo Bottura – Osteria Francescana, Carlo Cracco – Cracco Galleria, Giancarlo Perbellini – Casa Perbellini, Riccardo Agostini – Il Piastrino (il padrone di casa), Jessica Rosval – Al Gatto Verde, Errico Recanati – Andreina, Gianpaolo Raschi – Guido, Agostino Iacobucci – Ristorante Iacobucci, Salvatore Morello – Inkiostro, Riccardo Scalvinoni – Il Colmetto.

Una nota di merito speciale va al mio amico d’infanzia, oggi celebre Chef del ristorante Andreina, Errico Recanati. È stato un vero piacere ritrovarlo qui e vederlo destreggiarsi tra i suoi amati 'fuochi'.

In foto Errico Recanati - Ristorante Andreina

Il fuoco di Errico Recanati

Tortello dello Chef Perbellini

Insieme a loro, hanno animato il percorso gastronomico altri straordinari talenti del panorama contemporaneo:

Mattia Trabetti (Ristorante Alto), Paolo Balboni (EXÉ Restaurant), Federico Bevilacqua (Fatafadiga), Michele Talarico (Tea del Kosmo), Giuseppe Portanova (Portanova Ristorante), Gianmarco Casadei (Osteria Tèra), Byron Verano & Erik Lavacchielli (Seta Sushi Restaurant), Antonio Zaccardi,Fabrizio Albini (Col de Fer Osteria).

Ma i riflettori si accendono anche su di un aspetto importante: il ricavato di Food Garden sosterrà l’Orto dei frutti dimenticati di Tonino Guerra, gesto nobile quello degli organizzatori che scelgono di rinnovare il proprio legame con le radici locali, salvaguardando la memoria gastronomica del territorio ed aggiungerei dando valore al superfluo: un ‘acquisto’ leggero che genera un aiuto concreto legittimandone il piacere.

La Ciola, blend di uve di Carlo Cracco

E perciò vivi l'esperienza .…tutta d’un fiato, perché a partire dalle ore 18:00, il parco si trasforma in un percorso in totale libertà. Non esiste un itinerario prestabilito: gli ospiti sono invitati a lasciarsi guidare dalla curiosità, passeggiando tra cucine all'aperto, scegliendo un calice a piacimento e incontrando direttamente gli chef, gli artigiani e i produttori, avvolti da un'ottima musica di sottofondo.

In foto Massimo Bottura

In foto piatto di Jessica Rosval -Al Gatto Verde

In foto Carlo Cracco

E non ha alcuna importanza se e quanto lunghe siano le code pur di assaporare uno dei piatti più ‘prelibati dello scenario’…non conta se ci sia caldo o meno, tutto passa in secondo pianto ed ha un unico scopo… vivere quell’esperienza che diventerà indelebile.

E poi dalle 22:00 a tarda notte sarà il Party sotto le stelle perché quando il sole tramonta, il ritmo cambia. L'atmosfera si accende con drink identitari e il DJ set con la direzione musicale affidata ai DJ resident del The Riff di Reggio Emilia, l'esclusivo hi-fi bar fondato da Benny Benassi e Fabio Volo.

Descrivere l’intero scenario come un’impresa semplice è indubbiamente riduttivo. Ha rappresentato una grade vetrina d'eccezione, un susseguirsi di occasioni straordinarie che non capitano certo tutti i giorni!

Dicono che non ci sia due senza tre..???? Enjoy.