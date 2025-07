Torna la competizione podistica "7 Borgate Macianesi" a Maciano di Pennabilli

La 28esima edizione si terrà domenica 10 agosto, partenza prevista per le ore 9:30

Si rinnova, come ogni anno, l'appuntamento con la gara podistica "7 Borgate Macianesi" a Maciano di Pennabilli. La 28esima edizione della competizione si terrà domenica 10 agosto, la partenza è prevista per le ore 9:30. Il percorso, della lunghezza di 12 chilometri, è caratterizzato da pendenze impegnative e ascese ripide, talvolta superiori al 20%, nonché discese mozzafiato a partire dalla partenza di Maciano.

La gara competitiva è riservata ai maggiorenni tesserati Uisp, Fidal, Runcard ed enti sportivi riconosciuti dal Coni. Il programma prevede alle ore 7 l'apertura delle iscrizioni e il ritiro dei pettorali presso il Campo Polivalente di Maciano; alle ore 9 l'escursione panoramica guidata; alle ore 9:30 la partenza della gara competitiva di 12 km e quella non competitiva di sei e due km. Alle ore 9:35 le corse giovanili non agonistiche per bambini da zero a sei anni e ragazzi dai 7 agli 11 anni e dai 12 ai 15 anni. Alle ore 12 premiazioni e apertura degli stand gastronomici.

Maggiori info qui 7 Borgate Macianesi – Gruppo Podistico dell’Alta Valmarecchia.