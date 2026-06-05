Torna la Coppa della Pace, come cambia la viabilità a Verucchio

A Verucchio il percorso interesserà la Marecchiese, nel tratto urbano di Villa Verucchio, e via Ponte, nel collegamento verso la Santarcangiolese

Domenica 7 giugno il territorio comunale di Verucchio sarà interessato dal passaggio della "54ª Coppa della Pace - 51° Trofeo Fratelli Anelli - 38° Trofeo Gabriele Dini", storica competizione ciclistica internazionale riservata alla categoria Under 23, che richiama ogni anno alcuni dei migliori talenti del ciclismo mondiale. La gara partirà, anche quest’anno, dalla sede Fratelli Anelli di Sant’Ermete in direzione monte e si concluderà, dopo oltre 170 km, davanti alla sede Fratelli Anelli di Sant’Ermete in direzione mare, lungo il consueto rettilineo che dal semaforo di San Martino porta verso la rotonda di Casale.

Per consentire lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza, il Comune di Verucchio ha emesso un'ordinanza che prevede la sospensione temporanea della circolazione su alcune strade del territorio comunale. La manifestazione, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Pedale Riminese, prenderà il via alle ore 13.30 da Sant'Ermete e si concluderà intorno alle 18.30 sullo stesso traguardo. A Verucchio il percorso interesserà in particolare la Strada Statale 258 Marecchiese, nel tratto urbano di Villa Verucchio, e via Ponte, nel collegamento verso la Santarcangiolese. Come disposto dalla Prefettura di Rimini e recepito dall'ordinanza comunale, la circolazione sarà sospesa in entrambi i sensi di marcia per circa 30 minuti prima del passaggio dei corridori e fino al transito del veicolo di fine gara. Durante tale periodo sarà vietato transitare, immettersi sul percorso o attraversare le strade interessate. Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 12 alle ore 19 lungo la Marecchiese, sia nel tratto interno al centro abitato di Villa Verucchio sia nelle porzioni della statale comprese nel territorio comunale.

Per limitare i disagi alla circolazione saranno predisposti percorsi alternativi e un servizio di presidio nelle principali intersezioni. I residenti che dovessero avere necessità urgenti potranno essere accompagnati in entrata o in uscita dalle aree interessate dalla corsa, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della manifestazione.