Torna la “Ligaza” nelle frazioni: a Ciola Stradone la prima tappa dell’estate 2026

Venerdì 26 giugno appuntamento nel piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta con la tradizionale cena condivisa promossa da Comune e Pro Loco Santarcangelo all’insegna della convivialità romagnola

Anche per l’estate 2026 cominciano le “Ligaze nelle frazioni”: prima tappa a Ciola Stradone, portando con sé lo spirito autentico della convivialità romagnola.

L’appuntamento è per venerdì 26 giugno 2026 alle ore 20:30 nel piazzale della chiesa di Santa Maria Assunta, dove andrà in scena la tradizionale “Ligaza”.

L’idea è semplice e antica: ognuno porta qualcosa da mangiare e lo condivide con gli altri, trasformando la cena in un momento di reciproca scoperta e amicizia. Invitiamo tutti i soci, gli amici e i residenti a partecipare numerosi e ad allestire la propria tavolata in pieno stile romagnolo. Noi metteremo a disposizione i tavoli, mentre voi potrete portare le vostre specialità, pronte per essere scambiate e assaporate insieme in un clima di festa e spensieratezza.

La “Ligaza” è promossa dal Comune di Santarcangelo e da Pro Loco Santarcangelo. Un ringraziamento particolare va alle Parrocchie di San Cristoforo e San Gaudenzo e a tutti gli amici e volontari di Ciola e Stradone, che con il loro impegno rendono possibile questa serata.