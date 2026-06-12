Torna la Notte dei Cento Catini a Novafeltria: i commercianti decorano le vetrine a tema, il programma della serata

La manifestazione affonda le sue radici nelle antiche usanze legate al Solstizio d’Estate

Martedì 23 giugno Novafeltria si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più suggestive: la Notte dei Cento Catini, che quest'anno taglia il prestigioso traguardo della 39ª edizione. L’evento, organizzato dall’Associazione Pro Loco in sinergia con NovArt e in stretta collaborazione con il Comune di Novafeltria, vanta i patrocini della Regione Emilia Romagna, di VisitRomagna e della Camera di Commercio della Romagna.

La manifestazione, come noto, affonda le sue radici nelle antiche usanze legate al Solstizio d’Estate e fu ideata dalla sensibilità di Ginetta Bianchi. Il nome richiama il rito propiziatorio di lasciare all'aperto, durante la notte di San Giovanni, catini colmi d'acqua, erbe spontanee e petali di fiori, affinché raccogliessero la magica rugiada solstiziale.

La novità di quest'anno è un contest che coinvolge attivamente i commercianti di Novafeltria. Le attività di tutto il territorio del comune di Novafeltria, realizzeranno vetrine a tema "Notte dei Cento Catini", per accompagnare cittadini e visitatori dentro l'atmosfera misteriosa della festa.

Il programma della serata

A partire dal tardo pomeriggio di Martedì 23 Giugno, Novafeltria si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto tra profumi, suoni ancestrali, rievocazioni e spettacoli mozzafiato.

La festa prende il via quest’anno alle ore 18.30 con l’apertura degli stand gastronomici e del mercatino dei prodotti naturali. Prenderà vita anche il suggestivo “Salotto dei Quattro Elementi e dei Cinque Sensi” in zona Chiesetta Santa Marina. Tra le novità 2026, per i più piccoli, i laboratori creativi I Portali del Bosco Segreto e i racconti del Teatro Kamishibai con Franco Baldoni nei giardini pubblici dietro il municipio.

Dalle ore 19.30 via alle eleganti evoluzioni dei tessuti aerei che incanteranno il pubblico nel Giardino delle Streghe con Hortus Laminae Volantis nei giardini pubblici.

L'atmosfera si scalderà alle 20.30 con il ritmo travolgente dei Tamburini della Cerna dei lunghi Archi di San Marino. Per chi vorrà indagare il futuro, aprirà ufficialmente anche l’Angolo Divinatorio con tarocchi e cartomanti.

Il momento solenne è in programma alle 21 con il Corteo della Notte dei Cento Catini, accompagnato dal suono cadenzato dei Tamburini, con figuranti in costume. Alle 21.15 via al cuore della tradizione: il Saluto al Solstizio d’Estate, seguito dal Rito dell’acqua lustrale e dal Rito del comparatico. Le Dame Bianche celebreranno la natura portando i loro doni ai 4 elementi. Alle 21.30 spettacolo “Amore e Ombre” con l'epica Lotta con il Leone, un mozzafiato Spettacolo di fuoco e le affascinanti Danze delle donne velate, a cura delle scuole di danza Asd Edgar Degas e Power Fil Fitness Club. La festa proseguirà dalle ore 22 fino a tarda notte, con il concerto de I Musici, band di folk estremo, conosciuta dal panorama musicale nazionale.

L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Prenotazione obbligatoria per il laboratorio dei bambini ‘I Portali del Bosco Segreto’ (età minima 4 anni, massima 10 anni) ai numeri 3296680626 o 3348519349.