Torna la rassegna filosofica di Misano, con Odifreddi, Cavarero e Cacciari

Si parte, con Ritratti d'autore 2026, venerdì 10 aprile

Come possiamo oggi guardare il mondo che ci scorre davanti senza conoscere quello che ci siamo lasciato alle spalle? Parte al teatro Astra di Misano, Venerdì 10 Aprile, la nuova edizione di Ritratti d'autore – i classici che aiutano a vivere. Sono tre appuntamenti, sotto la regia di Gustavo Cecchini, dove protagonisti sono i classici del pensiero, quei testi che dimostrano una vitalità incredibile, dalla quale dovremmo prendere esempio per tutte le forme di resistenza civile, culturale, umana, a cui ogni giorno siamo chiamati. Rileggere un classico, allora, significa diventare consapevoli dei perché di questo presente e avere con sé gli strumenti per capirlo meglio e cambiarlo quando se ne sente il bisogno.

Ad aprire la rassegna, venerdi 10 Aprile è la filosofa Adriana Cavarero con una lectio originale dal titolo : Per chi cantano le Sirene? Ritratti moderni di un mito antico. Ulisse chiude le orecchie dei compagni con morbida cera e si fa legare all’albero della nave per godere del canto delle Sirene senza morirne. Le Sirene però non cantano per lui, né vogliono sedurlo: cantano per il loro piacere, “l’una all’altra”. In un confronto avvincente con Platone, Kafka, Brecht, Blanchot, Adorno ed Eliot, Adriana Cavarero metterà in discussione la tradizionale rappresentazione delle Sirene come esseri primordiali, ammalianti e pericolosi, ripensando queste figure mitiche come soggetti liberi, donne che cantano per se stesse, godendo della propria voce e della musica come esperienza condivisa che sfugge alle rigidità del logos. Opponendo al paradigma omerico dell’astuto e vittorioso eroe – diventato, secondo alcune letture novecentesche, piccolo uomo ridicolo – una visione in cui la voce femminile è armonica e plurale, Cavarero propone un’interpretazione inedita e sovversiva di un mito millenario, capace di restituire alle Sirene il mistero tuttora irrisolto della loro potenza canora.

Nel secondo appuntamento, venerdi 17 Aprile, sarà protagonista Massimo Cacciari con una lectio dal titolo: Van Gogh. Per un autoritratto. «Van Gogh è quasi sempre assimilato alle tendenze fondamentali dell’arte contemporanea, ma in realtà è un’assoluta eccezione» : con queste parole Massimo Cacciari guiderà il pubblico nell’arte di Van Gogh. Con numerose immagini delle opere più iconiche dell’artista, il filosofo offrirà un’interpretazione originale ed evocativa dell’opera e della figura del grande pittore, ripercorrendo le parole emblematiche e il linguaggio di uno degli artisti più amati della storia dell’arte. Sarà un incontro intenso, capace di coniugare rigore filosofico e sensibilità artistica, attraverso il quale Cacciari ci accompagnerà in un percorso di riflessione sull’essenza dell’arte, sul genio creativo e sull’inquietudine interiore che attraversa l’intera produzione di Van Gogh, in un dialogo tra pensiero e immagine, parola e colore.

Chiusura, venerdi 24 aprile, con un omaggio ad Albert Einstein a cura di Piergiorgio Odifreddi. Albert Einstein non è solo un'icona del novecento: è un simbolo vivente di come il libero pensiero possa cambiare il mondo. Odifreddi restituirà il volto umano delle scienziato : curioso, anticonfomista, capace di rompere le regole per immaginare un universo completamente nuovo.