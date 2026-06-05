Torna la rassegna musicale all'Arena Francesca da Rimini: quindici serate per Sgr Live
La rassegna musicale in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 37.000 persone
Sgr Live 2026 torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. All’Arena Francesca da Rimini fra il 16 giugno e il 31 agosto si svolgeranno le serate di spettacolo dal vivo che il Gruppo Sgr ha voluto donare a cittadini e turisti, la colonna sonora delle vacanze e del tempo libero trascorso nella location adiacente a Castelsismondo. Giunto alla quinta edizione, il palinsesto organizzato da Gruppo Sgr con il supporto artistico di Federico Mecozzi, conferma 15 serate con grande varietà di generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. Spazio anche ad altre forme di spettacolo, dall’operetta al musical. La rassegna musicale in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 37.000 persone. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e inizieranno alle 21. Al termine delle serate un desk della Fondazione Isal sarà disponibile per informare sull’attività di ricerca e di sostegno alle persone con dolore, sulla formazione e la comunicazione sociale.
Programma in pillole
16 giugno In Musical by Collettivo 11 - From Kalokairi with Love
17 giugno Filippo Malatesta - La fata - Tributo a Bennato
22 giugno Ladies Zeppelin - Tributo ai Led Zeppelin
30 giugno Il diavolo e l’acqua santa - Rock & Roll, Swing, Beat e Surf
1 luglio Sergio Casabianca - Così celeste - Tributo a Zucchero
8 luglio Gloria & The Doctors - New Orleans and Rural Blues
20 luglio Senza fine - Omaggio a Ornella Vanoni
22 luglio Risuona Rimini - Rimini, i suoi locali ed i suoi miti
23 luglio Musicadesnuda - Acoustic Sound
5 agosto Magia d’operetta - Abbassa la tua radio
8 agosto Freakclown - Città visibili - Lost in rock
19 agosto Pennabilli Social Club - Buena Vista Social Club Revival
23 agosto Hanami - Città visibili - Lusin
26 agosto Miami & The Groovers - L’America del rock
31 agosto Poetica - Rimini classica - ...Bologna coi suoi orchestrali
Gli spettacoli dell’8 e 23 agosto sono realizzati in collaborazione con Città Visibili.