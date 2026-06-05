Torna la rassegna musicale all'Arena Francesca da Rimini: quindici serate per Sgr Live

La rassegna musicale in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 37.000 persone

Sgr Live 2026 torna protagonista dell’estate nel centro storico di Rimini. All’Arena Francesca da Rimini fra il 16 giugno e il 31 agosto si svolgeranno le serate di spettacolo dal vivo che il Gruppo Sgr ha voluto donare a cittadini e turisti, la colonna sonora delle vacanze e del tempo libero trascorso nella location adiacente a Castelsismondo. Giunto alla quinta edizione, il palinsesto organizzato da Gruppo Sgr con il supporto artistico di Federico Mecozzi, conferma 15 serate con grande varietà di generi musicali rappresentati e omaggi a grandi artisti della storia della musica. Spazio anche ad altre forme di spettacolo, dall’operetta al musical. La rassegna musicale in questi anni ha visto la partecipazione di oltre 37.000 persone. Tutti gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito e inizieranno alle 21. Al termine delle serate un desk della Fondazione Isal sarà disponibile per informare sull’attività di ricerca e di sostegno alle persone con dolore, sulla formazione e la comunicazione sociale.

Programma in pillole

16 giugno In Musical by Collettivo 11 - From Kalokairi with Love

17 giugno Filippo Malatesta - La fata - Tributo a Bennato

22 giugno Ladies Zeppelin - Tributo ai Led Zeppelin

30 giugno Il diavolo e l’acqua santa - Rock & Roll, Swing, Beat e Surf

1 luglio Sergio Casabianca - Così celeste - Tributo a Zucchero

8 luglio Gloria & The Doctors - New Orleans and Rural Blues

20 luglio Senza fine - Omaggio a Ornella Vanoni

22 luglio Risuona Rimini - Rimini, i suoi locali ed i suoi miti

23 luglio Musicadesnuda - Acoustic Sound

5 agosto Magia d’operetta - Abbassa la tua radio

8 agosto Freakclown - Città visibili - Lost in rock

19 agosto Pennabilli Social Club - Buena Vista Social Club Revival

23 agosto Hanami - Città visibili - Lusin

26 agosto Miami & The Groovers - L’America del rock

31 agosto Poetica - Rimini classica - ...Bologna coi suoi orchestrali

Gli spettacoli dell’8 e 23 agosto sono realizzati in collaborazione con Città Visibili.