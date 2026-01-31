Torna la Rimini Marathon con un'eccezionale "prima volta"

La gara ospiterà per la prima volta i Campionati Italiani Assoluti di Maratona

Torna, giunta alla sua 11/a edizione la Rimini Marathon che, per la prima volta, ospiterà i Campionati Italiani Assoluti di Maratona. L'appuntamento è in programma domenica 19 aprile quando i migliori maratoneti italiani correranno insieme ai circa 2.500 'runner' attesi per la manifestazione. La gara partirà alle 9.30 dalla Rotonda Lucio Battisti, di fronte al Grand Hotel. Una novità rispetto alle edizioni precedenti, che porta la partenza nel cuore di Marina centro. Il tracciato attraversa il centro storico tra Corso d'Augusto, Piazza Malatesta, Piazza Cavour e l'Arco d'Augusto, poi si sviluppa lungo la costa verso Riccione e Misano Adriatico. Il rientro costeggia il mare fino all'arrivo in viale Antonio Beccadelli.

Accanto alla maratona e alla mezza maratona, entrambe gare competitive Fidal, il programma prevede anche la Ten Miles non competitiva, la Family Run e la Kids Run.Torna il raduno nazionale degli spingitori di carrozzine. Il villaggio della maratona sarà allestito per la prima volta alla Rotonda del Grand Hotel da venerdì 17 a domenica 19 aprile, con iscrizioni, ritiro pettorali, musica e intrattenimento.

"L'assegnazione dei campionati italiani assoluti - dice Simone Campolatano, vicepresidente della Unstoppable Rimini Marathon - attesta il percorso di crescita di una manifestazione relativamente giovane, ma già entrata tra i principali appuntamenti del circuito delle maratone. Rappresenta anche una grande sfida sotto il profilo tecnico".

La Rimini Marathon "interpreta perfettamente l'identità di Rimini: aperta, accogliente, dinamica", dice il sindaco Jamil Sadegholvaad mentre l'assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni nel definire la competizione "un grande appuntamento sportivo e un'importante occasione di partecipazione e inclusione sociale" sottolinea come l'evento contribuisca alla destagionalizzazione e faccia parte del progetto 'Hyper5', che mette in rete, su un sito dedicato, le cinque principali maratone della regione: Rimini, Reggio Emilia, Parma, Bologna e Ravenna.