Torna la Rimini Marathon: lungomare "blindato", ecco come cambia la viabilità in città

Per consentire l’allestimento del villaggio e lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, in vigore un piano in tre fasi

Il week-end dal 17 al 19 aprile 2026, Rimini tornerà ad essere capitale dello sport con la Rimini Marathon, uno degli appuntamenti più partecipati della stagione primaverile, capace di richiamare migliaia di atleti, appassionati e accompagnatori da tutta Italia e dall’estero, soprattutto nell’anno che ospiterà per la prima volta i Campionati Italiani Assoluti di corsa su strada.

Il programma sportivo si presenta particolarmente ricco e articolato, con proposte pensate per ogni livello di preparazione. Al centro la maratona (42,195 km), affiancata dalla mezza maratona (21,097 km), entrambe competitive e inserite nel calendario Fidal. Accanto a queste, completano il programma la Ten Miles (16 km), la Family Run (8 km) aperta a tutti e la Kids Run (1 km) dedicata ai più piccoli, in programma sabato 18 aprile.

Cuore organizzativo e punto di riferimento per atleti e pubblico sarà il Marathon Village, allestito nell’area di Parco Fellini e della Rotonda Cesare Battisti del Grand Hotel, dove si svolgeranno il ritiro dei pettorali, le iscrizioni e numerose attività di intrattenimento con stand espositivi, momenti di animazione e iniziative aperte alla città.

La partenza della maratona è prevista per domenica mattina, con un percorso che si sviluppa tra lungo mare e centro storico. Un tracciato che unisce sport e bellezza, offrendo agli atleti un’esperienza unica tra i simboli della città.

I percorsi possono essere consultati sul portale della Rimini Marathon ai seguenti link:

Maratona: https://www.riminimarathon.it/percorso-maratona-di-rimini/

Mezza maratona: https://www.riminimarathon.it/percorso-mezza-maratona-di-rimini/

Ten Miles: https://www.riminimarathon.it/percorso-10-miglia/

Family Run: https://www.riminimarathon.it/percorso-maratona-di-rimini/family-run/#family

Kids Run: https://www.riminimarathon.it/kids-run/#kids

Programma della manifestazione (marathon village)

Venerdi 17 aprile

ore 15.00 apertura segreteria e consegna pacco gara, pettorale e iscrizioni presso

ore 18,30 aperitivo time

ore 19,30 area food

Sabato 18 aprile

ore 09,30-19,30 apertura segreteria e consegna pacco gara, pettorale e iscrizioni

ore 10,00 shakeout run 5km by ola movement

ore 16,30 partenza kids run

ore 17,30 presentazione spingitori di carrozzelle

ore 18,00 presentazione pacer

ore 18,30 aperitivo time

ore 19,30 area food

Domenica 19 aprile

Ore 07,00-08,00 Consegna pacco gara, pettorale 21km

Ore 07,00-08,30 Consegna pacco gara, pettorale 16km, 42km, Iscrizioni 16km e Family Run

Ore 08,30 Partenza 21km Mezza Maratona

Ore 09,00 Partenza 42km Maratona, Tenmiles e Family Run

Ore 9,30 Arrivo dei primi atleti della 21km Mezza Maratona

Ore 11,20 Arrivo dei primi atleti della 42km Maratona

Ore 12,30 Cerimonia di premiazione 21km e 42km

Viabilità

Per consentire l’allestimento del villaggio e lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, sarà in vigore un articolato piano di modifiche alla circolazione che si svilupperà in tre fasi.

Dalle ore 06:00 del 14 aprile alle ore 24:00 del 20 aprile 2026

Chiusura totale al traffico veicolare della carreggiata lato monte della Rotonda Lucio Battisti (Grand Hotel) e Viale Colombo (tratto tra Rotonda Lucio Battisti e vie Bianchi/Cappellini).

Divieti di transito nelle intersezioni della rotonda con lungomare Tintori (direzione AN e RA) e Viale Colombo all’intersezione con via Bianchi/Cappellini (eccetto autorizzati).

Prevista anche la modifica della circolazione con l'istituzione del senso unico su via Bianchi (direzione monte-mare) e direzioni obbligatorie e deviazioni su lungomare Tintori e viabilità limitrofa.

Inoltre, è istituito il divieto di sosta con rimozione su Viale Colombo (ambo i lati), Rotonda Lucio Battisti (carreggiata lato monte e aree limitrofe) inclusi stalli riservati e aree regolamentate.

Dalle ore 06:01 del 17 aprile alle ore 24:00 del 20 aprile 2026

Chiusura totale al traffico:

Intera Rotonda Lucio Battisti (anche lato mare)

Viale Beccadelli (da viale Vespucci al lungomare Tintori)

Lungomare Tintori (tra via Beccadelli e via Bianchi)

Vie Giulietta Masina e Luci del Varietà

Modifiche alla circolazione:

Doppio senso temporaneo su viale Beccadelli (solo autorizzati)

Deviazioni su viale Vespucci, viale Colombo e strade limitrofe

Divieto di sosta con rimozione:

Rotonda Lucio Battisti lato mare

Lungomare Tintori (lato monte)

Viale Beccadelli (ambo i lati)

Vie Giulietta Masina e Luci del Varietà

Strade di collegamento limitrofe

Infine, per lo svolgimento della manifestazione podistica di Domenica 20 Aprile, sarà prevista una terza fase di chiusure.

Dalle ore 05:00 alle ore 16:30 di Domenica 20 Aprile e comunque fino alla riapertura disposta dal coordinatore dei servizi di viabilità in relazione all’effettivo passaggio dei podisti, sarà vietata la circolazione veicolare lungo tutte le strade comunali interessate dal percorso della Rimini Marathon, con chiusure progressive e divieti di transito anche in corrispondenza delle intersezioni che si immettono sul tracciato di gara.

Percorso

Partenza: dal l.re Tintori, p.le Boscovich, via destra del porto, ponte della Resistenza, via sinistra del porto, via Muccioli, via Lucio Lando, via Ortigara, via C. Zavagli, attraversamento via XXIII Settembre, via Spluga, via Cenci, parcheggio di via Laurana, parcheggio Tiberio, viale Tiberio, ponte di Tiberio, attraversamento vie circonvallazione Occidentale/Bastioni Settentrionali, corso d’Augusto, via Verdi, piazza Malatesta, via Poletti, piazza Cavour, corso d’Augusto, largo G. Cesare, vicolo dell’Onestà, via Bastioni Meridionali, percorso ciclo-pedonale Claudio Ugolini dei parchi a. Cervi, Maria Callas e Renzi madre Elisabetta, via Fiume, viale Vespucci, piazza Marvelli, viale Regina Elena, p.le Gondar, viale Regina Margherita, viale Principe di Piemonte, rotonda Augusto Tonini, via cavalieri di Vittorio Veneto (dall’intersezione con la via Marconi solo

carreggiata lato an), via Felice Carlo Pullé.

ritorno: viale principe di Piemonte, area demaniale, parco del mare - l.re

Spadazzi, via Latina, viale Regina Margherita (solo carreggiata lato mare fino a viale regina Margherita-traversa lato hotel nord est), viale regina Margherita traversa lato hotel Nord est, area demaniale, parco del mare del l.re di Vittorio, via la Voce della luna (1990), viale Regina Elena (solo carreggiata lato mare), via i Clowns, parco del mare dei l.ri di Vittorio e Murri, p.le Kennedy, parco del mare del l.re Tintori, via Beccadelli/l.re Tintori.