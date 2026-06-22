Torna la Rimini Shopping Night: "Grandi benefici per commercio, ristorazione e per l'economia cittadina"

Primo appuntamento mercoledì 24 giugno

Conto alla rovescia per la nuova edizione della Rimini Shopping Night, l'iniziativa che da 11 anni accompagna l'estate del centro storico e che, a partire da mercoledì 24 giugno, tornerà ad animare il cuore della città con aperture serali straordinarie, eventi diffusi e un ricco programma di appuntamenti rivolti a residenti e turisti. Anche quest’anno, l’anima della manifestazione, coordinata da Cna, è rappresentata dai negozi del centro storico: nel 2025 furono oltre 200 le attività coinvolte, con una media di circa 8.000 presenze ogni mercoledì sera e oltre 90.000 partecipanti complessivi nel corso dell'estate. "Dati che testimoniano la capacità della Rimini Shopping Night di trasformare il centro storico in uno dei principali poli di aggregazione, intrattenimento e socialità della stagione estiva, generando benefici concreti per il commercio, la ristorazione e l'intero sistema economico cittadino", sottolinea l'amministrazione comunale.



Il programma dell'edizione 2026, come di consueto, prevede un calendario di iniziative distribuite nelle principali piazze e vie del centro storico. Accanto alle aperture serali delle attività commerciali, spazio a concerti, musica dal vivo, dj set, spettacoli itineranti, esibizioni artistiche e iniziative dedicate alle famiglie. Saranno inoltre proposte mostre, aperture serali dei musei, visite guidate a piedi e in bicicletta e percorsi di scoperta della città che metteranno in evidenza il patrimonio storico, culturale e artistico di Rimini.



Particolare attenzione sarà riservata anche alla valorizzazione dell'artigianato locale. In piazza Tre Martiri tornerà infatti "Artigiani al Centro by Night", mentre i più piccoli potranno partecipare a "Ricordi in Soffitta", il tradizionale mercatino dedicato ai giocattoli e agli oggetti dell'infanzia.



Un ruolo importante sarà svolto anche dall'enogastronomia. Durante tutta la manifestazione saranno organizzate degustazioni, eventi tematici e momenti dedicati alla promozione delle eccellenze del territorio. Al Mercato Coperto, ogni mercoledì sera, gli operatori de La Magnèda proporranno menù a base di pesce fresco e specialità della tradizione marinara romagnola.



Tra gli elementi che hanno contribuito alla crescita della manifestazione vi è anche il coinvolgimento del sistema turistico cittadino. Grazie alla collaborazione con Federalberghi Rimini e con le strutture ricettive del territorio, il programma degli eventi sarà promosso settimanalmente negli hotel della città, consentendo agli ospiti di conoscere e frequentare il centro storico durante il soggiorno.



Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad è intervenuto “Sottolineo due elementi importanti di questa riuscita manifestazione, ormai diventata un classico. Il primo aspetto è appunto la rete e cioè la volontà dichiarata di mettere assieme istituzioni e operatori privati per presentare un'offerta completa e caratterizzata da qualità, curiosità, esaltazione delle tradizioni nel contesto fantastico del centro storico di Rimini. Se vogliamo è lo sbocco naturale e condiviso anche dei tanti investimenti fatti negli anni per rendere più ricco di opportunità culturali e servizi il cuore della città. Non esistono cattedrali nel deserto se a rendere vivi le piazze, i luoghi e gli spazi è la comunità intera. L'altro aspetto che mi piace valorizzare è la capacità del tessuto commerciale sano di essere presidio di comunità e allo stesso tempo protagonista di eventi che rendono più bella e vivibile la città. Di questo voglio ancora una volta ringraziare CNA Rimini e la collaborazione di Federalberghi e altri soggetti privati'.



“Dietro questa grande festa urbana c’è una visione condivisa: quella di una città che sceglie di fare rete - spiega il direttore di Cna Rimini Davide Ortalli -. CNA, con il patrocinio del Comune di Rimini, coordina un progetto che mette insieme commercio, cultura, turismo e cittadinanza, trasformando ogni mercoledì in un’occasione di incontro e valorizzazione del territorio. L’estate 2026 si annuncia così come un viaggio dentro l’anima più luminosa di Rimini. Una città che non si limita ad accogliere, ma invita a restare. A passeggiare senza fretta. A fermarsi sotto una luce accesa, davanti a una vetrina, a un concerto improvviso, a una piazza piena di vita. Il commercio del centro storico non è soltanto economia ma identità, relazione, presidio sociale. Eventi come questo dimostrano quanto le imprese possano diventare protagoniste della vita culturale della città, creando bellezza, partecipazione e nuove opportunità per tutto il territorio. Quando le attività lavorano insieme, il centro storico si accende e Rimini mostra il suo volto più autentico e accogliente".



Dello stesso avviso anche Andrea Serafini, rappresentante delle attività commerciali coinvolte nel progetto: "Questa manifestazione è diventata negli anni qualcosa di più di un semplice calendario di appuntamenti. È il simbolo di un centro storico vivo, dove commercianti, artigiani e pubblici esercizi lavorano insieme per offrire esperienze di qualità a cittadini e visitatori. Si crea un’atmosfera speciale: le persone tornano a passeggiare, a incontrarsi, a vivere davvero la città. Ed è proprio questa energia condivisa il valore più grande dell’iniziativa".



"Eventi come la Rimini Shopping Night dimostrano in modo concreto quanto sia strategica e vincente la collaborazione tra commercianti, pubblici esercizi Cna e albergatori. È proprio questa rete diffusa, fatta di sinergie e obiettivi condivisi, a rendere possibile un risultato così partecipato e duraturo nel tempo. Quando il sistema economico locale lavora unito, il centro storico si trasforma in un luogo vivo, accogliente e attrattivo, capace di coinvolgere sia i residenti sia i turisti. – afferma Elena Zanni, Presidente Comunale Cna Rimini - La Rimini Shopping Night non è solo un momento di intrattenimento, ma un vero motore di valorizzazione urbana: accende la città, aumenta i flussi turistici, sostiene le attività economiche e contribuisce a rendere gli spazi pubblici più frequentati e sicuri, contrastando concretamente il degrado. È un modello di successo che dimostra come la qualità dell’offerta, unita alla collaborazione tra gli operatori del territorio, possa generare benefici tangibili per tutta la comunità".



"La Rimini Shopping Night dimostra ancora una volta la forza della nostra accoglienza quando il territorio sa fare sistema. Unire il commercio, la cultura e l'enogastronomia in un'unica grande offerta serale non solo valorizza il centro storico, ma regala ai nostri turisti un'esperienza autentica, confermando Rimini come una destinazione irresistibile”, conclude la Presidente di Federalberghi di Rimini Patrizia Rinaldis.