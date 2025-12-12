Torna l'antica Fiera di Santa Lucia: San Giovanni in Marignano si accende e si illumina a festa

Per tutto il weekend il centro storico sarà ricco di proposte di shopping natalizio, specialità gastronomiche, laboratori creativi

Inaugura sabato 13 dicembre la Fiera di Santa Lucia, un appuntamento che celebra la straordinaria 960ª edizione, a testimonianza di una tradizione che continua a rappresentare il Granaio dei Malatesta grazie alla sua storia, alla cultura e al senso di comunità.

Lungo tutto il fine settimana il borgo si accende e si illumina a festa con le lucine e gli alberi di Natale, le casette dei produttori locali, il mercato e il mercatino dell’artigianato e i tanti appuntamenti che animeranno ogni angolo del centro storico.

Dai concerti al teatro, dalle animazioni per i più piccoli con il villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale, all’addobbo dell’albero e alle mostre, fino agli show cooking e alle degustazioni che valorizzano i sapori del territorio.

La giornata di sabato 13 dicembre comincia alle 10.30 con la Santa messa per Santa Lucia nella chiesa che porta il suo nome. Alla celebrazione parteciperà il Chorus Marignanensis diretto da Giuliana Capellini. All’interno della chiesa si potrà inoltre ammirare l’opera dedicata a Santa Lucia realizzata da Ombretta Bugani Maggioli.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 15, la Casa della Cultura ospita la tavola rotonda Le vie del grano. Pane, storie e mani, un appuntamento realizzato in collaborazione con Pro Loco, Cna e ProduciAmo Romagna, con la partecipazione di esperti, panificatori e produttori del territorio. Un incontro pensato per mettere in luce l’identità del Granaio dei Malatesta, attraverso un viaggio nella storia del grano e del pane, dei saperi artigiani e dei prodotti che raccontano la ricchezza e la cultura del nostro territorio. Al termine degustazione guidata a cura dei produttori locali.

Al Teatro A.Massari alle 21 va in scena Il meglio deve ancora venire, adattamento teatrale di Matteo Bartoli e Ennio Cantoni. Con Ennio Cantoni, Matteo Bartoli, Monica Mirandola, Roberta Minzera, Francesco Calabrò.

Per tutto il weekend il centro storico sarà ricco di proposte di shopping natalizio, specialità gastronomiche, laboratori creativi e tante altre occasioni per vivere l’atmosfera delle feste. Non mancherà inoltre l’esposizione dei trattori e delle macchine agricole - a rendere omaggio alle radici rurali del territorio e alla sua storia produttiva - uno speciale salone all’aria aperta dove curiosi e appassionati potranno ammirare da vicino mezzi agricoli storici e contemporanei, scoprendone l’evoluzione tecnica e il valore culturale. L’arrivo delle auto d’epoca aggiunge quest’anno un tocco di fascino senza tempo, dando vita a un viaggio affascinante tra passato e presente, capace di incantare visitatori di ogni età.