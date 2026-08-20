Torna l'instabilità nel Riminese: attesi temporali, ma l'estate non finirà

Tra la notte di giovedì su venerdì (20-21 agosto) e la mattinata di venerdì in arrivo rovesci temporaleschi

Il caldo non molla la presa. Tra ieri e oggi (19-20 agosto) l'anticiclone africano ha riportato le temperature molto sopra la media del periodo, e ovviamente sopra i 30° in tutto il territorio riminese: intorno alle 13 di oggi si registrano valori sui 33 e sui 34° anche sulla costa, a causa dei venti di Libeccio. Tra le 14 e le 16 le massime potrebbero portarsi fino a 36°. Ma qualcosa è destinato a cambiare nelle prossime ore. Arpae indica già l'arrivo dei primi temporali nella notte tra giovedì e venerdì (20-21 agosto), nelle zone appenniniche e sulla collina, per poi spostarsi verso pianura e costa, con altri fenomeni nel corso della giornata, specie in mattinata. Intanto la protezione civile regionale ha emanato un'allerta gialla per tutto il territorio, compresa la Provincia di Rimini.

Il tempo è poi destinato a migliorare progressivamente, per un weekend nel segno della stabilità. Un'altra perturbazione potrebbe interessare il territorio riminese tra lunedì 24 agosto e martedì 25, ma la maggior variabilità non metterà fine all'estate. Da mercoledì 26 agosto infatti si intravede una nuova rimonta dell'anticiclone africano.