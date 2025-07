Torna per la terza edizione Strariva, l'evento che anima le spiagge di Cattolica

Spiaggia e mare teatro di divertimento tra musica e albe mozzafiato

Torna per la terza edizione Strariva, la manifestazione delle Spiagge di Cattolica in una nuova veste, che coinvolge tutte le realtà che gravitano in riva al mare: stabilimenti balneari, cutter, bar e chioschi, e anche una Motonave. In ogni momento del weekend dal 4 al 6 Luglio, la spiaggia e il mare diventano teatro di divertimento e musica per tutti gli ospiti.

Venerdì 4 luglio:

alle ore 16.30, l’allegria travolgente dei Musicanti di San Crispino invaderà la battigia con partenza dalla spiaggia libera della zona Nord di Cattolica, lato Ventena. Accompagnati dal gruppo di Majorettes “Le Orchidee” di Parma, suoneranno live in un serpentone seguito dal pubblico presente in riva al mare fino a raggiungere la spiaggia libera davanti al Kursaal, per incontrare il gruppo di ballerini della Rimini Dance Company, partiti alle 16.30 dalla spiaggia libera della zona Porto. Tutti gli artisti saluteranno il pubblico insieme, con una piccola performance improvvisata live.

Sabato 5 luglio:

a salutare il sole che sorge sarà il giovane musicista Fellow, noto per la sua partecipazione al talent show X Factor, in un concerto all’alba con inizio alle 5.15 insieme alla sua band, nella spiaggia libera antistante il Kursaal. Per chi volesse gustare un bombolone o un croissant appena sfornato, la pasticceria Cake Lab sarà presente con un punto vendita di golosità.

Sempre il 5 luglio:

la Motonave Queen Elisabeth diventerà per l’occasione una Straqueen: cena a bordo con musica, in partenza alle ore 19.30 dal Porto di Cattolica verso la costa illuminata, (evento su prenotazione e a pagamento).

Domenica 6 Luglio:

Stracutter sarà una vera esperienza al largo, per fare colazione con le dolcezze di Cake Lab mentre il sole sorge. Alle 5.15, due cutter (Rondine sul Mare e Amerigo) guideranno gli ospiti verso il punto in cui la levata del sole diventa lo spettacolo più magico (evento a pagamento e su prenotazione).

Sempre il 6 Luglio:

a partire dalle ore 18.00, in cinque bar situati sulle spiagge (Tinharé, Bar Pepo, BarLina, Bar Patri, Bar Africo), saranno organizzati aperitivi a tema musicale, per gli ospiti che desiderano concludere con un brindisi il weekend di allegria, suoni, esperienze, gusto e sapore. (Eventi a pagamento).

Per l’organizzazione di tutti i tre giorni, le bagnine e i bagnini delle Spiagge di Cattolica hanno messo in campo tante forze, nell’intento di proporre momenti originali e unici: oltre all’investimento della categoria dei bagnini, il contributo dell’Amministrazione Comunale, la partecipazione di sponsor locali come realtà imprenditoriali e commerciali, la novità in materia di intervento di partecipazione è rappresentata dalla presenza su tutta la spiaggia di un brand importante come Acqua Sant'Anna, leader delle acque minerali, che accompagnerà tutta l’estate a Cattolica nei bar e chioschi della spiaggia grazie all’agenzia Seven Events di Massimo Turturro, contribuendo a rendere le giornate di Strariva ancora più ricche ed entusiasmanti.

“Siamo molto felici di presentare per il terzo anno Strariva, l’evento delle Spiagge di Cattolica, con un incremento delle proposte emozionali per fare vivere, godere e sperimentare la spiaggia e la riva del mare in ogni declinazione, dall’alba al tramonto, dal pomeriggio alla sera, sperimentando esperienze indimenticabili con musica e gusto che si incontrano e dialogano all’unisono insieme a tutti gli ospiti, per lasciare ricordi indimenticabili. “sono le parole di Angela, Daniela, Maddalena, Mirella e Vanessa, portavoci del comitato Le spiagge di Cattolica, organizzatrici dell’evento, “e ogni anno la proposta si arricchisce di contributi e proposte per rendere le nostre spiagge e il nostro mare ancora più attrattivi”.

“Siamo fieri di supportare Strariva, con Acqua Sant’Anna, a testimonianza della collaborazione consolidata di 7Events con Balneari e Bar di Spiaggia di Cattolica. Una collaborazione importante che ci permette di creare un legame virtuoso tra un territorio creativo, fervido di idee e l’azienda leader nel mondo delle Acque. Collaborazione che garantirà la presenza di Acqua Sant’Anna per tutta l’estate": Queste le parole di Massimo Turturro, Ceo di 7Events, agenzia di comunicazione di Milano.