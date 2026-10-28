Torna “Un caffè con il sindaco”: Filippo Sacchetti incontra i cittadini di San Vito
Appuntamento sabato 31 ottobre alle 14.30 al bar Acli per un momento di confronto con i residenti
A cura di Redazione
28 ottobre 2026 13:11
Sabato 31 ottobre riparte l’iniziativa “Un caffè con il sindaco”: alle ore 14,30 presso il bar Acli il sindaco Filippo Sacchetti incontrerà quindi i residenti della frazione di San Vito per un momento di confronto sulle notizie dalla città e dal mondo con il sindaco davanti a un caffè.
Gli incontri proseguiranno nei prossimi mesi con un calendario di appuntamenti che sarà reso noto non appena disponibile.