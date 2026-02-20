Tornano gli Open Games al Misano World Circuit: anche il ciclismo protagonista

Misano 100 – Open Games: l’Autodromo Marco Simoncelli scalda i motori tra amatori e stelle Elite-Under 23

Alla vigilia della corsa riservata agli amatori e a due giorni dalla prova clou di domenica dedicata alla categoria Elite-Under 23, il Marco Simoncelli World Circuit si prepara a vivere un fine settimana fuori dagli schemi. Il tracciato che solitamente ospita la MotoGP cambia pelle in occasione degli Open Games, accogliendo discipline lontane dal rombo dei motori per abbracciare il podismo e soprattutto il ciclismo. Le previsioni annunciano una splendida giornata di sole e i numeri parlano chiaro: sono già oltre 200 gli amatori iscritti alla prima giornata, segnale di un entusiasmo crescente attorno a un evento che unisce passione, territorio e spettacolo. Il programma di sabato prevede lo start alle ore 9:30 con le categorie Super Gent A-B-C e la Femminile (10 giri), alle 10:45 il via ai Gentlemen 1-2 (12 giri), mentre a seguire scenderanno in pista Veterani 1-2 e Senior/Junior (15 giri), con premiazione per i primi cinque classificati di ogni categoria. L’attesa è tutta per domenica, quando andrà in scena la gara Elite-Under 23 organizzata dal G.S. Eurobike Riccione, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Misano Adriatico e la collaborazione della Direzione del circuito intitolato al grande Marco Simoncelli. In casa Eurobike si registrano già 24 team e 155 atleti iscritti, sotto gli occhi attenti del commissario tecnico della Nazionale italiana Marino Amadori. Sul tracciato internazionale di 4,2 km da ripetere per 28 giri, si vedranno sfrecciare alcune delle migliori ruote veloci del panorama nazionale. Occhi puntati alla S.C. Padovani Cherry Bank, che si presenta con il campione uscente Lorenzo Ursella ed è già forte di due successi stagionali firmati Davide Boscaro e dallo stesso Ursella. Tenterà la rivincita Davide Basso (Beltrami TSA Tre Colli), battuto per pochissimi millimetri da Boscaro sull’autodromo toscano al Mugello (il giorno di San Valentino) in un arrivo al fotofinish che brucia ancora. Tifo numeroso atteso per chi gioca in casa: Simone Buda, terzo al Mugello domenica scorsa nonostante una caduta nel cuore del gruppo che lo ha penalizzato nel finale. Con lui la corazzata Solme-Olmo, formazione di assoluto spessore che schiera un altro romagnolo come Lorenzo Anniballi, i pistard azzurri Francesco Lamon e Christian Fantini, oltre a Niccolò Galli, Matteo Fiorin ed Eros Sporzon. Attenzione anche a Samuel Quaranta (Gragnano Sporting Club), corridore dalle spiccate doti di velocista, in un circuito dove l’alta velocità sarà protagonista assoluta. Domenica presentazione dei team è in programma alle 12:15, mentre la partenza ufficiale seguirà a ruota per dare il via a 28 giri di pura adrenalina. L’evento sarà a ingresso libero, con la tribuna centrale pronta ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per un pomeriggio di sport e spettacolo.