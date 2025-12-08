Torre Pedrera: 1500 persone al debutto del Tombola Park

La giornata è iniziata alle 17.30 con la Messa

È stato inaugurato con grande successo il Tombola Park a Torre Pedrera. Nella serata del 7 dicembre, il Parco del Lavatoio ha accolto oltre 1500 persone per l’apertura ufficiale del grande tendone delle feste che quest’anno ha lasciato la spiaggia per trasferirsi nel cuore verde del quartiere.

La giornata è iniziata alle 17.30 con la Messa, seguita dall’inaugurazione ufficiale del presepe realizzato insieme al Museo E’Scaion di Viserbella, una delle novità più attese di questa edizione.

Alle 20.30 il tendone ha iniziato a riempirsi per il primo appuntamento con la grande protagonista delle festività: la Tombola Show. La tombola è stata animata da risate e super premi, dai prosciutti ai cesti natalizi, che hanno acceso l’entusiasmo del pubblico e dato ufficialmente il via alla lunga maratona che terminerà solo il 6 gennaio.

La festa è poi proseguita con l’energia dei Revolution Live Band, che hanno trasformato il Parco del Lavatoio in una grande pista a cielo aperto. Musica, balli e un clima di festa hanno chiuso una prima giornata che ha superato ogni aspettativa.