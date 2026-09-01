Torre Pedrera, aiuto cuoco spacciava all'esterno dell'hotel in cui lavorava: arrestato

Sequestrati hashish e 1300 euro in contanti

È stato sorpreso ieri sera (31 agosto) mentre cedeva hashish nel retro dell'hotel di Torre Pedrera in cui era alloggiato e in cui lavorava come aiuto cuoco. L'uomo, di 31 anni, è stato arrestato dalla squadra giudiziaria della Polizia Locale, intervenuta a seguito di segnalazioni su un insolito via vai di persone proprio nel retro della struttura, Gli agenti in borghese hanno avviato un servizio di osservazione, poi alle 19.30 di ieri è scattato l'intervento: il 31enne ha ammesso di possedere stupefacenti e ha consegnato nove panetti di hashish, del peso di un etto e mezzo, che custodiva nella camera in cui era alloggiato. La successiva perquisizione, effettuata con l'unità cinofila, ha portato al rinvenimento anche di un coltello e materiale in plastica utilizzati per il confezionamento delle dosi e di 1300 euro in contanti custoditi nel portafoglio, considerati il provento dell'attività di spaccio. L'arresto del 31enne è stato poi convalidato in mattinata (1° settembre) dal gip, che non ha disposto misure cautelari, in attesa del processo.