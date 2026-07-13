Torre Pedrera festeggia Margaret, turista austriaca da 60 anni ospite della Riviera

A 92 anni continua a scegliere la località riminese per le sue vacanze: un legame speciale fatto di amicizie, ricordi e affetto per il territorio

Ci sono legami che il tempo non riesce a scalfire, ma anzi rafforza anno dopo anno. È il caso di Margaret Albrecht, splendida turista austriaca di 92 anni, che da ben 60 trascorre le sue vacanze a Torre Pedrera, diventando una presenza familiare e amata per tutta la comunità.

La signora Margaret ha scelto Torre Pedrera come luogo del cuore, dove ha visto crescere generazioni di famiglie, stretto profonde amicizie e vissuto estati indimenticabili. Nel corso degli anni ha soggiornato in diverse strutture ricettive della zona e oggi è una fedele ospite dell'Hotel Conti, che continua ad accoglierla con lo stesso calore di sempre.

Per celebrare questo straordinario traguardo, si è svolta una semplice ma sentita cerimonia di premiazione, durante la quale è stato consegnato un riconoscimento quale segno di gratitudine per l'affetto e la fedeltà dimostrati verso Torre Pedrera in oltre sei decenni.

Storie che raccontano un rapporto che va ben oltre la vacanza e si trasforma in un legame profondo con il territorio, le persone e le tradizioni locali. Il riconoscimento che si amplia a tutti quei turisti che, anno dopo anno, continuano a scegliere Torre Pedrera, contribuendo a renderla una grande famiglia dove sentirsi sempre a casa.