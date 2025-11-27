Torre Pedrera in festa: al via un mese di eventi natalizi tra tombole, musica e spettacoli

Il programma completo degli appuntamenti al Tombola Park del Parco Lavatoio. Si comincia domenica 7 dicembre

È tutto pronto al Tombola Park, allestito presso il Parco Lavatoio di via Apollonia 8, per un dicembre e un gennaio ricchi di appuntamenti dedicati a residenti, famiglie e visitatori. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, Torre Pedrera si trasformerà in un vivace palcoscenico di tombole, musica, spettacoli e attività per tutte le età.

Si parte il 7 dicembre con “Accendiamo il Parco”

L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 7 dicembre, con un programma che accompagnerà il pubblico fino alla sera:

ore 17:30 – Santa Messa

ore 18:30 – Aperitivo in musica

ore 20:30 – Accensione delle luci del parco

ore 21:00 – Super Tombolone e musica

Ospiti speciali i Revolution Live Band

Durante la serata saranno disponibili piadine e cassoni della Rosticceria La Teglia e patatine fritte, anche in versione senza glutine.

Il Programma Completo del Tombola Park

Dicembre 2025

7 dicembre – “Accendiamo il parco”

Inaugurazione ore 17:30 con Santa Messa, aperitivo con i Revolution Live Band e Super Tombolone.

10 dicembre – Torneo di Burraco

Dalle ore 20:30.

Per iscrizioni contattare Susy – 3333222517.

12 dicembre – “Erotika”

Tombola erotico-divertente per adulti, ore 20:30.

13 dicembre – “Quiz Night – Dr Why” + Tombolone Vivaio Bilancioni

Quiz interattivo e tombola, ore 20:00.

14 dicembre – “Domenica in Famiglia” – Crea la tua Fiaba di Natale

Attività per grandi e piccoli dalle ore 15:00.

16 dicembre – “Tombola Parlante” + Tombolone Ristorante Altamarea

Tombola con Samuel il Ventriloquo, ore 20:30.

20 dicembre – “I Fantastici Anni ’80” con Radio Bruno

Musica e tombole a tema anni ’80 con DJ Federico Alessandrini, ore 20:30.

21 dicembre – “Domenica in Famiglia” – Evento AIL

Iniziative per famiglie dalle ore 17:00.

23 dicembre – “Tombola Contadina” + Tombolone Ristorante Barslon

Tombola con Sergio Casabianca, ore 20:30.

25 dicembre – “Tombola Buon Natale”

Super premio: viaggio con Arcangelo Viaggi, ore 20:30.

27 dicembre – Tombolone Ristorante Bar Mirage

Premi offerti dal Ristorante Bar Mirage, ore 20:30.

30 dicembre – Tombolone Ristorante Maraviglia

Premi del Ristorante Maraviglia, ore 20:30.

31 dicembre – “Capodanno XXL”

Gran cenone e spettacolo per salutare il nuovo anno.

Gennaio 2026

1 gennaio – “Bagno Fortunato”

Tradizionale bagno in mare, ore 11:00 presso Bagno Luca 66.

1 gennaio – Tombolone Ristorante Ruscelli

Premi del Ristorante Ruscelli, ore 20:30.

2 gennaio – “Tombola Good Night”

Super Premio: Materasso Dorelan, ore 20:30.

5 gennaio – “Tombola Solidale Prima Coccola”

Serata benefica in collaborazione con l’associazione Prima Coccola, ore 20:30.

6 gennaio – “La calza nel parco”

Arriva la Befana con tombola per i più piccoli, ore 15:00–18:00.

6 gennaio – “Tombolone Finale”

Ultime tombole e brindisi conclusivo, ore 20:30.