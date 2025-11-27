Torre Pedrera in festa: al via un mese di eventi natalizi tra tombole, musica e spettacoli
Il programma completo degli appuntamenti al Tombola Park del Parco Lavatoio. Si comincia domenica 7 dicembre
È tutto pronto al Tombola Park, allestito presso il Parco Lavatoio di via Apollonia 8, per un dicembre e un gennaio ricchi di appuntamenti dedicati a residenti, famiglie e visitatori. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, Torre Pedrera si trasformerà in un vivace palcoscenico di tombole, musica, spettacoli e attività per tutte le età.
Si parte il 7 dicembre con “Accendiamo il Parco”
L’inaugurazione ufficiale è fissata per domenica 7 dicembre, con un programma che accompagnerà il pubblico fino alla sera:
ore 17:30 – Santa Messa
ore 18:30 – Aperitivo in musica
ore 20:30 – Accensione delle luci del parco
ore 21:00 – Super Tombolone e musica
Ospiti speciali i Revolution Live Band
Durante la serata saranno disponibili piadine e cassoni della Rosticceria La Teglia e patatine fritte, anche in versione senza glutine.
Il Programma Completo del Tombola Park
Dicembre 2025
7 dicembre – “Accendiamo il parco”
Inaugurazione ore 17:30 con Santa Messa, aperitivo con i Revolution Live Band e Super Tombolone.
10 dicembre – Torneo di Burraco
Dalle ore 20:30.
Per iscrizioni contattare Susy – 3333222517.
12 dicembre – “Erotika”
Tombola erotico-divertente per adulti, ore 20:30.
13 dicembre – “Quiz Night – Dr Why” + Tombolone Vivaio Bilancioni
Quiz interattivo e tombola, ore 20:00.
14 dicembre – “Domenica in Famiglia” – Crea la tua Fiaba di Natale
Attività per grandi e piccoli dalle ore 15:00.
16 dicembre – “Tombola Parlante” + Tombolone Ristorante Altamarea
Tombola con Samuel il Ventriloquo, ore 20:30.
20 dicembre – “I Fantastici Anni ’80” con Radio Bruno
Musica e tombole a tema anni ’80 con DJ Federico Alessandrini, ore 20:30.
21 dicembre – “Domenica in Famiglia” – Evento AIL
Iniziative per famiglie dalle ore 17:00.
23 dicembre – “Tombola Contadina” + Tombolone Ristorante Barslon
Tombola con Sergio Casabianca, ore 20:30.
25 dicembre – “Tombola Buon Natale”
Super premio: viaggio con Arcangelo Viaggi, ore 20:30.
27 dicembre – Tombolone Ristorante Bar Mirage
Premi offerti dal Ristorante Bar Mirage, ore 20:30.
30 dicembre – Tombolone Ristorante Maraviglia
Premi del Ristorante Maraviglia, ore 20:30.
31 dicembre – “Capodanno XXL”
Gran cenone e spettacolo per salutare il nuovo anno.
Gennaio 2026
1 gennaio – “Bagno Fortunato”
Tradizionale bagno in mare, ore 11:00 presso Bagno Luca 66.
1 gennaio – Tombolone Ristorante Ruscelli
Premi del Ristorante Ruscelli, ore 20:30.
2 gennaio – “Tombola Good Night”
Super Premio: Materasso Dorelan, ore 20:30.
5 gennaio – “Tombola Solidale Prima Coccola”
Serata benefica in collaborazione con l’associazione Prima Coccola, ore 20:30.
6 gennaio – “La calza nel parco”
Arriva la Befana con tombola per i più piccoli, ore 15:00–18:00.
6 gennaio – “Tombolone Finale”
Ultime tombole e brindisi conclusivo, ore 20:30.