Torre Pedrera, riqualificazione del centro sportivo: in arrivo il manto sintetico

L’intervento prevede un investimento di 600mila euro per sostituire il manto del campo da calcio a undici e realizzare il nuovo impianto di irrigazione.

La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione del centro sportivo di Torre Pedrera. L'intervento consentirà di sostituire l’attuale manto in erba naturale del campo da calcio a undici con un nuovo e funzionale sistema in erba artificiale, dotato di relativo impianto di irrigazione.

La progettazione dell’intervento sarà realizzata nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la realizzazione dei campi da calcio in erba artificiale.

L’opera è stata finanziata attraverso la variazione di bilancio approvata a luglio, per un investimento a carico dell'Amministrazione di 600 mila euro, e rientra nell’ampio programma di manutenzione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva diffusa e dei campi da calcio di quartiere della città. Tra gli interventi: la rimozione del manto in erba del campo di calcio di via della Fiera, con posa di manto sintetico e riqualificazione dell’illuminazione (per un investimento di 610mila euro) e la manutenzione straordinaria dei campi di Miramare e Rivazzurra, dove saranno sostituiti gli impianti di irrigazione dei terreni di gioco in erba naturale.