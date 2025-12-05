Torre Pedrera si accende: arriva Tombola Park, il nuovo tendone feste al Parco del Lavatoio

Dal 07 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, un calendario di eventi per tutti tra tradizione, sorprese e allegria.

Torre Pedrera si prepara a vivere un Natale tutto nuovo con l’arrivo di Tombola Park: il magico tendone delle feste si sposta dal mare al suggestivo Parco del Lavatoio, pronto ad accogliere tutti per un mese ricco di appuntamenti e divertimento. Un vero cambio di marcia deciso dal Comitato Turistico di Torre Pedrera, frutto della collaborazione con la GM Eventi, che promette numerose novità: dal comodo parcheggio, alla nuova location immersa nel verde, fino ad un palinsesto di eventi capace di soddisfare davvero tutti i gusti. Il lavatoio sarà protagonista di un'iniziativa speciale: la creazione di un presepe in collaborazione con il Museo E’Scaion di Viserbella. La parola d’ordine delle feste? Tombola Show! Dal 20 dicembre al 6 gennaio tombole tutte le sere, alle 20:30, il tendone risuonerà di risate, emozioni e premi, in una maratona che trasforma la tradizione in uno spettacolo collettivo, tra chi cerca la fortuna, chi ama ritrovarsi, chi semplicemente vuole divertirsi con gli amici. Ma Tombola Park è molto di più: il calendario degli eventi “WOW” di dicembre è già pronto a sorprendere. Si parte il 7 dicembre con “Accendiamo il Parco!”, serata inaugurale tra Super Tombolone, Santa Messa, musica dal vivo dei Revolution Live Band e la spettacolare accensione delle luminarie natalizie. Cibo tipico (anche senza glutine), atmosfera magica e prime emozioni d’inverno. Seguono serate per ogni palato: dal Torneo di Burraco (10/12, info prenotazioni Susy 3333222517), ad una scoppiettante Tombola Erotika (12/12, rigorosamente vietata ai minori), fino all’irresistibile sfida a quiz di Dr Why (13/12). Da non perdere la domenica in famiglia del 14 dicembre, con laboratorio creativo e spettacolo per bambini (info Eleonora 3801847364). Il 16 dicembre sarà invece la volta della “Tombola Parlante”, tra magie e ventriloquio con Samuel, e premi firmati dal Ristorante Altamarea. Anni ’80, solidarietà con AIL, tombole “contadine” con Sergio Casabianca e “buon Natale” animeranno il tendone nei giorni successivi – e per chi vuole festeggiare alla grande, arriva anche il Capodanno XXL (31/12): cenone, animazione, musica, baby dance e tanto altro (info e prenotazioni Eleonora 3801847364). L’anno nuovo si aprirà con il tradizionale “Bagno Fortunato” (01/01) sulla spiaggia di Torre Pedrera, seguito da tombolate speciali e dalla magica Epifania con “La Calza nel Parco” (06/01): spettacolo per bambini, arrivo della Befana e gran finale con tombolata speciale. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, tra tradizione, musica, solidarietà e tanta voglia di stare insieme. Prendete nota: a Torre Pedrera il Natale fa rima con Tombola Park!