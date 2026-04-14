Torrette alternate e salvataggio fino al terzo weekend di settembre: ecco l'ordinanza spiagge

La regione Emilia Romagna ha pubblicato l'ordinanza per la stagione balneare 2026

Arriva l'ordinanza regionale sulla stagione balneare estiva. Il servizio di salvataggio sarà garantito dal terzo fine settimana di maggio fino al terzo fine settimana di settembre (compreso). Confermato il sistema delle "torrette alternate", che poco piace alle associazioni dei marinai di salvataggio. L’ordinanza, infatti, prevede lo svolgimento del servizio di salvamento con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30, senza interruzioni. Ma nei casi di servizio collettivo, gestito unitariamente per più stabilimenti, con un piano organico che includa almeno tre torrette contigue, è consentita, nella fascia oraria tra le 12.30 e le 14.30, l’alternanza delle postazioni per garantire il necessario recupero psicofisico degli assistenti bagnanti.

"Sempre nell’ottica del miglioramento del servizio si è condiviso, in accordo con l’Autorità marittima, che in detto intervallo, nei periodi di maggiore affluenza turistica di luglio e agosto, saranno inoltre avviate modalità sperimentali di potenziamento del servizio di salvamento, da individuarsi in base alle esigenze e alla specificità territoriali, che verranno integrate nei piani collettivi di salvamento", evidenzia l'amministrazione regionale.