Calcio Promozione Torsani assicura: "Il Misano è in ripresa, punto ai 15 gol"

L'attaccante ancora a segno a Bellaria (doppietta) ha fiducia: "Con Scardovi anche sotto il profilo del gioco siamo migliorati, ci alleniamo forte"

Alessandro Torsani, alla settima giornata del campionato scorso, a San Pietro in Vincoli, si procurò una lesione parziale del crociato anteriore della gamba destra. Domenica al Santamonica, ad un anno o poco più dall’intervento, il Misano ritroverà il San Pietro in Vincoli…

“Ho segnato quattro reti nella nuova stagione, direi che mi sono ripreso bene anche se non sono ancora al top della condizione. La sto trovando e andare in rete mi aiuta: ho segnato nella partita precedente, poi doppietta a Bellaria. Sono in fiducia adesso. Il primo su angolo di Simoncelli, mi sono sfilato sul palo più lontano e di collo pieno ho tirato una gran botta nell’angolo. Una bel gol. Era il 17’ del primo tempo. In avvio di ripresa il raddoppio con un assist al bacio ancora di Simoncelli dalla sinistra a rientrare a centro area. Non potevo sbagliare”.

Eppure di errori ne avete fatti parecchi sotto porta. Come l’ha presa Scardovi?

“Adesso va così, tra pali ed errori grossolani abbiamo lasciato per strada troppi punti. La cosa importante è creare occasioni, il vento girerà. Mister Scardovi? Ci ha detto di stare tranquilli, di continuare a giocare come stavamo facendo”.

A proposito di Scardovi, cosa è cambiato?

“Mi sto trovando molto bene, lo stimo come persona e come tecnico. Ci fa spingere sull’acceleratore in allenamento, lavoriamo molto, usiamo la palla nelle esercitazioni e quindi ci divertiamo. Anche sotto il profilo del gioco siamo migliorati pur schierandoci tatticamente alla stessa maniera, con due esterni alti ed un attaccante centrale. Cerchiamo di pressare forte”.

Cosa è cambiato per Torsani con l’avvento di mister Scardovi?

“Il mister vuole che stia di più dentro l’area di rigore per farmi trovare pronto alla battuta a rete, se mi alzo deve essere per poco tempo e comunque con pochi tocchi. Invece, in precedenza per cercare di aiutare la squadra collaboravo alla manovra arrivando alla trequarti spalle alla porta per ricevere palla e smistarla”.

Come mai una partenza così disastrosa?

“Un insieme di motivi: la difficoltà nel trovare l’amalgama, le prime incertezze ci hanno fatto perdere fiducia, un po’ di cattiva sorte con 12 legni colpiti. Non mi nascondo: in campo andiamo noi giocatori e dunque dobbiamo fare tutti il mea culpa. Ora dobbiamo dimostrare che non meritiamo questa posizione di classifica, per il primo posto serve un miracolo, io credo che un obiettivo realizzabile siano i playoff da un lato e andare avanti in Coppa Italia il più possibile dall’altro. La vittoria limpida di Bellaria ci darà la carica giusta, ci siamo sbloccati”.

Adesso il calendario vi dà una mano, arriva il fanalino di coda San Pietro in Vincoli che ha cambiato mister.

“Non guardiamo gli altri ma solo in casa nostra, a migliorare, a crescere. Sappiamo di valere di più”.

Torsani, che bottino di gol vede raggiungibile?

“Quindici reti le voglio segnare, me ne mancano 11 in 17 partite. Si può fare. Siamo un gruppo splendido, in cui mi trovo bene e di cui sono contento di fare parte”.

Il presidente Manzi è deluso?

“Deluso, ma non molla. Ci sprona continuamente. La sua ambizione è per noi uno stimolo continuo”.