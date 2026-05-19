Totti, Hamilton e Leclerc: l'asta benefica di Sand Rimini, che annuncia le date dei tornei 2026

L'evento tornerà sul lungomare di Rimini dal 26 al 28 giugno

Da venerdì 26 a domenica 28 giugno torna sul lungomare di Rimini l'evento sportivo "Sand Rimini". Ideato e lanciato nel 2023 da Carlton Myers come torneo 3vs3 nel ricordo di Sandro Bucchi, l’evento continua infatti a crescere anno dopo anno e, dopo aver aggiunto nel 2025, i tornei di Padel e Beach Volley, quest’anno presenterà ai nastri di partenza ben cinque sport. Ai tre appena citati (con la novità, nel basket, anche dell’1vs1, si aggiungono infatti il Foot Table, la disciplina da spiaggia del momento, e la scherma. Sì, la scherma, con una bella pedana sul Parco del Mare in cui chi vorrà provare l’ebrezza di una stoccata o una parata potrà cimentarsi in assalti liberi o lezioni individuali con alcuni big del panorama nazionale, maestri federali e campioni olimpici, e partecipare ai tornei maschili e femminili di spada riservati alle categorie cadetti, giovani e assoluti.

Confermatissimo anche il charity event al Grand Hotel in favore di due associazioni del territorio attive nel sostegno di persone afflitte da diverse patologie. Da un lato l'associazione Arop, un'organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 15 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche con l'obiettivo di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie. Dall'altro Oltre la Ricerca Odv, prima associazione italiana a occuparsi di tumore al pancreas e a credere nell'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica ed il mondo medico su questa patologia così complessa e di difficile diagnosi. Il suo scopo è aiutare la ricerca e supportare il miglioramento dei percorsi di diagnosi e di trattamento, con progetti e attività che si svolgono sia in ambito locale che nazionale, oltre che essere vicina ai malati, nell'intento di accompagnarli, insieme alle loro famiglie, nel difficile percorso di diagnosi e cura. Una serata ribattezzata “Special Memories” con cena esclusiva in una delle location più affascinanti della Riviera e asta benefica di cimeli appartenuti a sportivi di fama nazionale e internazionale che lo scorso anno consentì di devolvere oltre 26.000 euro.

Un appuntamento che si rinnoverà venerdì 26 giugno alle 20.30, ma che è già iniziato con uno “Special Memories” online con cui si è aperto in pratica già in questi giorni il Sand Rimini 2026 sul portale della casa d’aste “Sant’Agostino” che ha curato l’edizione 2025 e rinnova il suo impegno rinunciando anche ai diritti d’asta in favore della solidarietà. Registrandosi sul sito Sant'Agostino inviando un documento di identità o telefonando al numero +39 011-4377770 si potrà già concorrere con offerte pre-asta a tre iconici lotti di assoluto prestigio: la chitarra autografata e utilizzata da Biagio Antonacci in numerosi concerti, la maglia ufficiale AS Roma utilizzata da Francesco Totti, storico capitano e bandiera del calcio italiano, e il cappellino originale Team Ferrari di Formula 1, autografato dai piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Tutti potranno poi partecipare in diretta telefonica per aggiudicarseli ufficialmente durante l’asta al Grand Hotel.