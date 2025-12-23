Tour natalizio nelle Scuole dell'Infanzia di Riccione per sindaca e vicesindaca

Il tour ha toccato la scuola dell’infanzia Fontanelle, la Ceccarini, la Belvedere, la Mimosa, la Karis, la Piombino e la San Lorenzo

Tanta curiosità, affetto e allegria hanno accolto, questa mattina (martedì 23 dicembre), la sindaca Daniela Angelini e la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa durante la tradizionale visita natalizia alle scuole dell’infanzia di Riccione. La visita è stata l’occasione per portare personalmente i saluti dell’amministrazione comunale e gli auguri di Natale a tutti i bambini, alle insegnanti e alle operatrici che ogni giorno si prendono cura dei più piccoli.

Il tour ha toccato la scuola dell’infanzia Fontanelle, la Ceccarini, la Belvedere, la Mimosa, la Karis, la Piombino e la San Lorenzo, dove ad accogliere la sindaca e la vicesindaca c’erano tanti bimbi entusiasti, curiosi e sorridenti. Un’accoglienza calorosa, fatta di sorrisi, domande spontanee e mani che salutavano con entusiasmo. L’atmosfera era già pienamente natalizia: molti bambini erano vestiti di rosso, pronti a dare il via alla festa di Natale che sarebbe iniziata di lì a poco. Tra addobbi e decorazioni si respirava tutta la magia dell’attesa, quella speciale emozione che solo il Natale sa regalare ai più piccoli. I bambini hanno dimostrato non solo grande curiosità ma anche tanto affetto e una gioia contagiosa. Nei loro occhi brillava l’emozione per una festa ormai vicina, vissuta con spontaneità e sincerità.

“I saluti nelle scuole sono sempre un momento speciale e anche quest’anno abbiamo voluto essere presenti tra i più piccoli – hanno dichiarato la sindaca Angelini e la vicesindaca Villa – per portare gli auguri di tutta l’amministrazione comunale ai bambini, alle loro famiglie, alle insegnanti e a tutte le operatrici e gli operatori che ogni giorno svolgono un lavoro fondamentale. Il Natale è un tempo di gioia e condivisione e viverlo insieme ai bambini ci ricorda il valore della comunità e della cura. Le scuole dell’infanzia sono luoghi di crescita, affetto e scoperta, e l’entusiasmo dei bambini, insieme all’impegno del personale educativo, rappresenta il segno più bello di questo periodo. A tutti loro rivolgiamo i nostri più sinceri auguri”.