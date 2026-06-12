Tra la leggenda di Azzurrina e il Museo del Miele: Poggio Torriana affascina i turisti di “A Spass”

Poggio Torriana si racconta a oltre cinquanta visitatori

Più di cinquanta visitatori hanno partecipato ieri (11 giugno) all'iniziativa "Misteri e dolcezze", tappa del progetto turistico "A Spass" realizzato e promosso da Visit Romagna, che ha accompagnato i turisti della riviera alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Poggio Torriana.

La giornata è iniziata nel borgo medievale di Montebello, dominato dalla storica Rocca che custodisce secoli di storia e la celebre leggenda di Azzurrina. I partecipanti hanno potuto immergersi nell'atmosfera unica di uno dei castelli più affascinanti della Valmarecchia, ammirando panorami straordinari e scoprendo racconti che fanno parte dell'identità del nostro territorio.

All’interno del borgo i visitatori hanno potuto visitare anche il Museo del Miele.

L'itinerario è poi proseguito al Museo Mulino Sapignoli, autentica testimonianza della cultura del lavoro e della civiltà contadina romagnola. Grazie all'impegno degli Amici del Mulino che ne curano la valorizzazione, i visitatori hanno potuto conoscere il funzionamento dell'antico mulino e scoprire storie, tradizioni che rappresentano una parte importante della memoria collettiva della nostra comunità.

Uno dei momenti più apprezzati della giornata è stata la possibilità di cenare all'interno del suggestivo portale d'ingresso del borgo di Montebello.