Tra Natale ed Epifania: Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura e Oltremare riaprono per le feste

I parchi Costa si addobbano a festa

La rilassata dolcezza dei giorni a cavallo di Capodanno ha i parchi Costa Edutainment in Romagna fra le destinazioni preferite. Il 26 dicembre riaprono Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura, il 28 riaprirà anche Oltremare 2.0: tre luoghi indimenticabili, addobbati a festa per accogliere e stupire grandi e piccini tutti i giorni, fino al 6 gennaio 2026.

L’Acquario di Cattolica sceglie un messaggio di Pace per parlare di sensibilizzazione ambientale, prestando la voce a chi non ne ha, ovvero agli ecosistemi marini e alle specie vulnerabili.

Fra queste ci sono le lontre asiatiche dalle piccole unghie (Aonyx cynereus) di cui l’Acquario ospita tre arzilli esemplari Eva, Marta e Costanza. I tre mustelidi –animali come donnole ed ermellini – incantano per dinamismo, curiosità e vivacità. Il merito è delle tecniche di cura che l’Acquario di Cattolica utilizza, fra le quali è fondamentale l’arricchimento ambientale, il cosiddetto enrichment, che punta a stimolare i comportamenti tipici della specie, favorendo il benessere fisico e psicologico degli animali.

Ciò che agli occhi dei visitatori appare come un gioco è in realtà un protocollo di azioni mirate. Ad esempio, prolungando la ricerca del cibo, introducendo oggetti nuovi, dotando l’ambiente di nascondigli, ostacoli, giochi, ostacoli e arrampicate, si mantiene l’equilibrio muscolare, cognitivo, istintivo, sociale e predatorio tipico della specie. L’arricchimento ambientale è utilizzato dalle moderne strutture di conservazione, fra le quali tutti i parchi Costa Edutainment.

Le emozioni dell’Acquario proseguono negli itinerari tematici dove il mondo degli animali mostra le sue straordinarie strategie di sopravvivenza. Con 3000 esemplari di 400 specie diverse, dai pinguini di Humboldt agli squali toro più grandi d’Italia, a meduse, murene e caimani, il pubblico potrà partecipare anche alle cibature degli animali, che avvengono a orari fissi e sono comprese nella visita. I quattro percorsi, Blu per il mondo marino, Giallo per quello fluviale, Verde per il rettilario e Viola, per la mostra temporanea di riproduzioni ingrandite in 3D “Insetti Giganti XXL Edition”, sono tutti al coperto e compresi nel biglietto.

L’Acquario è aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026, dalle 10:00 –alle 18:30. Info, calendario e biglietti su: www.acquariodicattolica.it

Le feste portano con sé piccole e grandi gioie, ma se la gioia più grande fosse quella nascosta nelle piccole cose? Italia in Miniatura a Rimini è come una magica sfera che racchiude storia, cultura, bellezza, divertimento e tante emozioni che prenderanno posto fra i ricordi più cari. Da Piazza Italia dove svetta il grande albero di Natale si parte per visitare l’Italia in un giorno, con 300 monumenti in miniatura – inclusi quelli più iconici, come il Duomo di Milano e la Basilica di San Pietro, fra vulcani che eruttano davvero, animazioni da attivare a comando e tanti trenini che sfrecciano per la Penisola! Il biglietto comprende anche fantastiche attrazioni. Sono comprese nel biglietto delle feste: Venezia per navigare in gondola sul Canal Grande fino a Piazza San Marco, Pinocchio, dove attraversare la fiaba a bordo di un colorato trenino, Torre Panoramica con la sua vista mozzafiato dalle mongolfiere, Esperimenta per gli amanti della fisica e della scienza. Imperdibile, con un minimo supplemento, Cinemagia7D, il cinema multisensoriale con tanti effetti speciali e proiezioni emozionanti. Per un’immersione totale nella bellezza e nella storia, c’è poi la nuova audioguida digitale di Italia in Miniatura: https://www.italiainminiatura.com/scopri-il-parco/audioguida-digitale.

Italia in Miniatura aspetta grandi e piccini dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026. Orari 10:00 - 17:00, calendario completo e biglietti acquistabili anche online, su www.italiainminiatura.com.

A Oltremare 2.0 a Riccione si festeggia dal 28 dicembre tutti i giorni fino al 6 gennaio. Il family edutainment park è si trasforma in una grande avventura, avvolta da un pizzico di magia, con il parco che si veste a festa con scenografie suggestive. Il vero regalo che il parco fa al pubblico è legato alle novità, tutte al coperto, come Genesis, Planet Theatre, Village e Sapiens, che permettono a grandi e bambini di scoprire l'evoluzione dell'uomo e del Pianeta. L'assoluta novità in Romagna, è Speleos, una nuova grotta che offre un modo unico per le famiglie di esplorare e crescere insieme, tra stalattiti e suggestivi cunicoli. Le avventure continuano con la mascotte Ulisse, che incontra tutti i bambini, i delfini di Dolphins World e i rapaci di Raptors World. Per chi ama il divertimento c'è anche il MegaGame Land, con spazi giochi dedicati ai DinsiemE. Al tramonto si può vivere un magico momento intorno al fuoco, sotto una pioggia di bolle. Sempre dal 28 dicembre al 6 gennaio, nell'arena di Farm arriva Merry Christmas – Speciale Barbagianni, approfondimento in musica con la bella famiglia di barbagianni di Oltremare 2.0. Insieme ai falconieri, a far divertire e innamorare il pubblico, ci sono questi simpatici amici, ognuno con la sua caratteristica. Il parco è aperto dal 28 dicembre al 6 gennaio 2026, con orario 10:00-17:30. Info: www.oltremare.org.

Tutti e tre i parchi offrono la possibilità di acquistare i biglietti anche online, con diverse opzioni per risparmiare.

Fra queste, i biglietti in combinazione per più parchi e gli abbonamenti annuali, per affrontare la nuova stagione 2026 all’insegna di esperienze, emozioni e avventura che aiutino a conoscere e ad amare un mondo fragile ma affascinante, da tutelare e proteggere.