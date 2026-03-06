Tra polemiche sul traffico e benefici economici: "Key" alla fiera porta clienti anche fuori Rimini

Albergatori e ristoratori di Cattolica soddisfatti: "Opportunità interessanti per il territorio"

A Rimini, in occasione degli eventi fieristici, si accende il dibattito legato ai disagi patiti in città per il forte incremento dei flussi di traffico. Sull'altro versante, gli operatori del territorio, anche dei comuni limitrofi, generalmente sottolineano l'impatto, sull'indotto turistico, di questi eventi, che contribuiscono alla de-stagionalizzazione del turismo.

Due imprenditori cattolichini, che nella loro realtà hanno notato un incremento dovuto proprio all'ultimo evento fieristico, Key, esprimono la loro gratitudine per aver offerto la possibilità di intercettare nuovi clienti. Sono Fabrizio Ferretti, che a Cattolica è proprietario dell’hotel Kursaal e gestisce 4 strutture alberghiere nella “Regina”, 10 nella provincia di Rimini e 24 in tutta Italia, e Davide Trebbi, che con la moglie Barbara Moretti è titolare della Trattoria i Mangiari di Cattolica, specializzata in cucina tipica romagnola e anche in piatti marchigiani.

Entrambi affermano che eventi fieristici importanti non facciano “cadere clienti dal cielo”, ma che con la giusta attenzione offrano opportunità interessanti a tutto l’indotto del territorio.

“Relativamente a Key Energy - afferma Ferretti - abbiamo raddoppiato le presenze rispetto all’anno scorso. È chiaro che occorre impegnarsi per capire le dinamiche che portano a intercettare i clienti, ma chi sa fare questo lavoro sa come orientarsi”.

“Durante Key Energy - dice Trebbi - abbiamo avuto modo di fare apprezzare a tanti clienti, arrivati appositamente per la fiera, le specialità della Trattoria I Mangiari, che sono fortemente identitarie e ci danno modo di raccontare il territorio partendo dai sapori per arrivare ai luoghi. È fondamentale anche organizzarsi con le strutture alberghiere che credono fortemente nel dedicare attenzione ed essere particolarmente presenti e attivi durante un periodo in cui, grazie ad eventi importanti, anche noi riusciamo a trarre un positivo riscontro, cercando di lasciare a chi passa dai noi un felice ricordo di buon gusto, in un ambiente curato e accogliente”.