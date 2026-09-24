Tra speronamenti e colpi di pistola sparati in aria, inseguimento da film sulla Tolemaide: due fermati

I due uomini sono stati intercettati a bordo di un'auto rubata a Bologna

Due uomini di nazionalità albanese sono stati fermati dalla Squadra mobile di Rimini dopo un inseguimento: i due erano a bordo di una Bmw risultata rubata. I fatti sono avvenuti intorno alle 10 di oggi (giovedì 24 settembre). Una pattuglia della Polizia ha controllato il transito delle auto, registrato dai lettori targhe, verificando il passaggio, in territorio riminese, di una vettura risultata rubata. Era la Bmw su cui viaggiavano i due uomini albanesi: intercettati sulla via Tolemaide, non si sono fermati all'alt, speronando l'auto della Polizia e fuggendo a tutta velocità, provocando piccoli incidenti e provocando il ferimento di alcuni automobilisti, tra cui turisti svizzeri. Messi alle strette, i due uomini albanesi hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti a piedi, venendo però entrambi raggiunti e fermati. Durante l'inseguimento a piedi, uno degli agenti ha esploso due colpi in aria. Il primo fuggitivo fermato è stato portato in ospedale: durante la fuga è caduto in un fosso, procurandosi escoriazioni.