Tra tre giorni scattano le multe: occhio alla Ztl in centro storico a Rimini

Il Comune sta ultimando l'attività di informazione. Distribuiti circa 3000 volantini

Prosegue l’attività di informazione e accompagnamento alla nuova ZTL del centro storico di Rimini e Borgo San Giuliano, con la distribuzione dei volantini informativi rivolta a residenti, operatori economici e frequentatori dell’area interessata.

Ad oggi sono oltre 3.000 i volantini già distribuiti, un numero destinato ad aumentare nei prossimi giorni con il proseguimento della campagna informativa, pensata per chiarire modalità di accesso, funzionamento del sistema e tipologie di permessi disponibili.

Parallelamente procede anche il rilascio dei permessi da parte degli uffici mobilità del Comune di Rimini. I permessi per residenti e domiciliati nel centro storico attualmente rilasciati sono circa 2.570, a cui si aggiungono 3.635 permessi ancora attivi, rilasciati negli anni precedenti al 2022, anno di entrata in funzione del nuovo sistema dei permessi.

Un quadro complessivo che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale nel garantire continuità di accesso a chi vive e lavora nel centro storico, accompagnando al tempo stesso una riorganizzazione della mobilità finalizzata a una maggiore vivibilità, sicurezza e qualità dello spazio urbano.

La distribuzione dei materiali informativi e l’attività di supporto continueranno anche nelle prossime settimane, per assicurare la massima diffusione delle informazioni e facilitare l’utilizzo corretto della ZTL.

A partire da giovedì 29 gennaio, le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati. Le violazioni comporteranno una sanzione, ai sensi del Codice della Strada, dell'importo di 83 euro.