Tradizione di Verucchio, torna la Fira de Bagoin dopo 7 anni di attesa

Appuntamento dal 6 all'8 febbraio

Non affonda le sue radici nella notte dei tempi come la “Fira de Quatorg” o la Pasquella, ma prima dello stop causa Covid si era ritagliata uno spazio di primissimo piano fra le tradizioni verucchiesi e fra quelle dell’intero territorio, visto che è stata in pratica la culla dei Malatesta a fare da apripista a quello che poi è diventato un “rito” diffuso un po’ in ogni dove.

È infatti proprio all’ombra della Rocca Malatestiana, nel capoluogo, che decenni fa è nata l’idea di una manifestazione interamente dedicata a uno degli animali simbolo della nostra terra, iniziativa poi ramificatisi ovunque e ribattezzata ‘Fira de Bagoin’.

Dopo una serie di edizioni a Verucchio, si è poi trasferita in Piazza Europa a Villa Verucchio, dove, vista la posizione strategica e una logistica che consente maggiori opportunità, ha richiamato anno dopo anno migliaia e migliaia di appassionati visitatori.

E fra qualche giorno, dopo uno stop di sette anni da quel 2019 che la ospita l’ultima volta, la “Fira de Bagoin” è pronta al gran ritorno sotto la regia di Gm Eventi e con il patrocinio del Comune di Verucchio e la collaborazione della Pro loco.

Tre le giornate in calendario, dall’anteprima serale di venerdì 6 febbraio all’intero week end, con il clou di sabato 7 domenica 8, quando già dalle prime ore del mattino si potrà assistere alla smettitura ‘in diretta’ nel pieno solco della tradizione: inizierà alle 10 del sabato e alle 8 della domenica e proseguirà per tutta la giornata con la preparazione di tonnellate di salsicce, costolette, fegatelli, cotechini, ciccioli, testa, salami… Un rito cui tanti bimbi ma anche adulti di città non hanno mai assistito. Si rivivranno i momenti della classica famiglia allargata che si ritrovava per una giornata conviviale chiusa da una bella mangiata di gruppo. E le specialità del maiale saranno grigliate da fine mattinata a sera anche nel maxi tendone riscaldato.

Anteprima in musica, concerti e Trekking

Il ricchissimo programma sarà inaugurato come sempre dall’anteprima musicale: venerdì 6 Febbraio alle 20 è infatti in cartellone la presentazione della Fira con la prima cena de Bagoin accompagnata dalle 21 dal concerto tributo a Vasco Rossi di “Radio Kom”.

Sabato 7 Febbraio l’apertura dello stand di Piazza Europa con la lavorazione e vendita maiale è fissata per le 10, alle 12 ecco poi il pranzo de Bagoin e alle 15.30 spazio ai bambini con il laboratorio “con le mani nella carne”. La nuova cena de Bagoin delle ore 20 sarà accompagnata in questo caso dalla musica romagnola di Roberta Cappelletti alle 21, seguita, dalle 23 da un dj set anni 80/90/2000

Domenica 8 Febbraio lo stand aprirà invece già alle 8 con il consueto rito della lavorazione del maiale e vendita della carne e degli insaccati. Alle 9 ecco invece una originale “Gara di ciccioli con giuria” (iscrizioni al 338 8276102), mentre alle 12 il pranzo de Bagoin sarà accompagnato dalla musica live di Filippo Malatesta. Ma la mattinata si caratterizzerà per un’altra delle grandi novità, il Trekking de Bagoin, con ritrovo alle 9, partenza alle 9.30 e ritorno in Piazza Europa a mezzogiorno dopo un percorso medio-facile di 10 km e 250 metri di dislivello. La musica tornerà poi protagonista già dalle 16, quando la Fira sarà animata dai dj di Radio Bruno, Radio Sabbia e Radio Gamma. Sarà possibile cenare già dalle 18, mentre a chiudere il programma in maniera spettacolare sarà, alle 19.30, l’esibizione della scuola di danza Passi di Stelle

Per informazioni: 338-8276102 o 338-4801047 [email protected] gmeventigroup gmeventi_group