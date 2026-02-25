Traffico e inquinamento, a Rimini scattano nuovamente le misure antismog

Il prossimo controllo è previsto venerdì 27 febbraio

Entrano in vigore da domani 26 febbraio fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 27 febbraio) le misure emergenziali antismog. A seguito del bollettino Arpae di oggi, mercoledì 25 febbraio (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili Pm10, nel territorio provinciale, entrano in vigore da domani le seguenti misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.



Cosa prevedono le misure emergenziali

Ampliamento delle limitazioni alla circolazione: nella fascia oraria 8:30-18:30, il divieto di circolazione stradale dinamica privata nell’area urbana del Comune di Rimini, è esteso anche ai veicoli diesel Euro 5.

In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, e le deroghe previste per tecniche specifiche come dai relativi paragrafi della relazione generale PAIR 2030.

Divieto assoluto per qualsiasi combustione all'aperto (residui vegetali, falò, fuochi d'artificio, ecc.).

Con il prossimo bollettino, Arpae comunicherà l'eventuale rientro a una situazione di normalità o il mantenimento delle misure emergenziali. Il testo integrale dell'ordinanza contenente anche le tipologie di autoveicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione, i veicoli oggetto di deroga, nonché i tratti di strada esclusi dalle limitazioni, è pubblicata sui seguenti siti internet: www.comune.rimini.it o www.liberiamolaria.it .

