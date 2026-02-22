Tragedia a Morciano: auto si capotta e muore un 19enne

Incidente mortale attorno alle 3.00 di questa notte

Tragico incidente a Morciano, muore un 19enne marchigiano. Attorno alle 3.00 di questa notte, in via Santa Maria Maddalena, il ragazzo si trovava alla guida della sua Bmv con al fianco una ragazza minorenne, quando l'auto è uscita autonomamente di strada sul lato destro, schiantandosi contro due alberi e finendo a forte velocità sulla scarpata. A causa del violento impatto con il terrapieno del canale di scolo, l'auto si è cappottata. Il giovane ha perso la vita mentre la ragazza è riuscita a risalire la collinetta dalla parte opposta, raggiungendo un'abitazione poco distante.



Sul posto sono intervenuti Carabinieri, ambulanza e Vigili del Fuoco. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità.