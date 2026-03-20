Tragedia all'Infermi: un indagato per la morte della piccola di 4 anni

Autopsia decisiva per chiarire le cause del decesso, verifiche anche su visite precedenti

Una bambina di 4 anni è morta il 14 marzo all’Ospedale Infermi di Rimini.(Vedi notizia) La Procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati un giovane medico del pronto soccorso pediatrico, atto dovuto in vista dell’autopsia.

Secondo le prime ricostruzioni, la piccola era stata portata in ospedale con febbre alta, dimessa dopo le cure e poi riportata in condizioni critiche, risultate fatali. L’esame autoptico, affidato a un team di specialisti, dovrà chiarire le cause della morte e eventuali responsabilità.

Gli investigatori stanno inoltre verificando un precedente accesso in una struttura di Milano avvenuto circa due settimane prima, oltre al rispetto dei protocolli sanitari.