Tragedia in montagna: escursionista riminese muore cadendo in Val Rendena

La donna di 62 anni è precipitata lungo il Sentiero dell’Orso a Madonna di Campiglio; inutili i tentativi di soccorso

Un’escursionista di 62 anni, residente a Rimini, è morta oggi (venerdì 22 agosto) in Trentino, in val Rendena, dopo essere precipitata lungo il Sentiero dell’Orso, il percorso che da Madonna di Campiglio conduce a Malga Vallesinella alta. Secondo quanto riferisce il Soccorso alpino trentino, la donna stava camminando in compagnia del figlio quando, probabilmente a causa di un piede messo in fallo, è caduta per circa 150 metri fuori traccia, fermandosi soltanto lungo il parallelo sentiero sottostante. La tragedia è stata segnalata al 112 verso le 14.20 dal figlio, testimone impotente dell’accaduto, mentre pochi minuti più tardi anche altri escursionisti, che si trovavano sul sentiero sottostante, hanno allertato i soccorsi dopo aver rinvenuto il corpo della donna. La Centrale unica di emergenza ha disposto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono recati sul posto via terra. Il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria hanno immediatamente eseguito le manovre di rianimazione, senza esito.