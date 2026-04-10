Tragedia nell'hotel a Pennabilli: dichiarato il decesso del 12enne

Nella notte sono stati staccati i macchinari che tenevano in vita il bambino

Durante la notte è stato dichiarato il decesso del dodicenne originario di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato con un piede nella vasca idromassaggio di un hotel di Pennabilli nel giorno di Pasqua. (Vedi notizia).

Era stato ricoverato in condizioni gravissime all'Ospedale Infermi di Rimini da domenica mattina e dopo cinque giorni i medici hanno dichiarato la morte celebrare. E' stato disposto il periodo di osservazione, della durata minima di sei ore, al termine del quale sono stati staccati i macchinari per il supporto meccanico alla respirazione e alla circolazione.

Trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Rimini, il dodicenne era già in arresto respiratorio. Nonostante i tentativi dei medici, i danni cerebrali si sono rivelati irreversibili. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.