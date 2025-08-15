Tragedia sul Monte Rosa: due alpinisti italiani perdono la vita sul Castore

Le vittime sono precipitate sul ghiacciaio durante una discesa

Un’escursione sul Castore, una delle vette del gruppo del Monte Rosa, si è trasformata in tragedia per due alpinisti italiani. Marco Stagi, 34 anni, residente in provincia di Pisa, e Alexandra Gheorghe, 36 anni, residente a Padova, sono stati ritrovati senza vita ieri (giovedì 14 agosto) dopo ore di ricerche.

I due avevano pernottato al rifugio Quintino Sella nella notte tra martedì e mercoledì (12-13 agosto), per affrontare la scalata dal versante di Gressoney e scendere verso Champoluc. L’obiettivo era rientrare a casa in serata, ma le cattive condizioni meteo avrebbero fatto perdere loro l’orientamento, fino a quando sono precipitati sul ghiacciaio.

L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando i familiari, preoccupati per la mancanza di notizie, hanno contattato i soccorsi. Un primo sorvolo con l’elicottero Sa1 non ha dato risultati. Le operazioni sono poi proseguite grazie al segnale gps dell’orologio di una delle vittime, che ha permesso di circoscrivere l’area di ricerca. Nel primo pomeriggio, il Soccorso alpino valdostano della Guardia di finanza di Cervinia, insieme ai colleghi di Alagna Valsesia, ha individuato e recuperato i corpi.

Le salme sono state trasportate a Champoluc, dove ora sono in corso le operazioni di riconoscimento ufficiale e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, affidati ai finanzieri di Cervinia.