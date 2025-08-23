Tragedia tra Riccione e Cattolica, 18enne muore investito dal treno

La morte del 18enne segue quella di un altro uomo, a 24 ore di distanza

Un 18enne italiano, residente nelle Marche, ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato (22-23 agosto). Il giovane è stato investito da un treno tra le stazioni di Riccione e Cattolica, intorno alle 2. La morte del 18enne segue quella di un altro uomo, che ha perso la vita sui binari, nei pressi della stazione di Riccione, giovedì sera (21 agosto). La circolazione ferroviaria ha subito ripercussioni.