Trapianto capelli prima e dopo: aspetti importanti

Trapianto capelli prima e dopo: cosa aspettarsi dal percorso, dai risultati alle tecniche moderne utilizzate e alle routine da seguire

Chi si appresta a decidere per un trapianto capelli Turchia per risolvere una problematica di calvizie, ha bisogno di essere informato su quello che è il percorso che dovrà seguire per raggiungere il risultato. Infatti, sempre più persone valutano questa soluzione per affrontare il diradamento dei capelli e, avere un quadro complessivo dello svolgimento, facilita il tutto. Vediamo insieme quali sono le informazioni utili da avere per procedere con consapevolezza e vivere con serenità un trapianto capelli prima e dopo.

Perché molte persone scelgono il trapianto di capelli in Turchia

Una delle mete che emerge negli ultimi anni è la Turchia, che è diventata così appetibile per una serie di variabili che vanno a favore del paziente. Istanbul è una capitale ricca di cliniche specializzate in tricologia, che utilizzano delle tecnologie all'avanguardia e che sono pronte ad accogliere i pazienti internazionali. Le cliniche turche si sono anche organizzate per offrire ai pazienti dei pacchetti all inclusive che, quindi, diano l'incarico alla clinica stessa di organizzare il trasporto, l'alloggio, i medicinali in maniera che coincida perfettamente con la data dell'intervento. Questo aspetto è comunque rilevante per togliere stress e incombenze al paziente ed è una variabile in aggiunta alla scelta del paese. Analizziamo il trapianto capelli Turchia costi: infatti a pari prestazioni ha un’incidenza del 70% in meno rispetto ad altri preventivi che arrivano da Italia e Stati Uniti.

Cosa aspettarsi: dal prima al dopo l'intervento

Quando si parla di trapianto di capelli prima e dopo, ci si riferisce a un vero e proprio percorso. Infatti sono importanti sia le valutazioni preliminari da fare sul trapianto, che tutto il percorso post-trattamento. Per il trapianto capelli prima e dopo si è sempre seguiti: si ha una prima visita da remoto e si identifica già il procedimento e le aree donatrici, viene redatto il preventivo in questa fase. Se si opta per una clinica a Istanbul, c'è da mettere in conto un soggiorno di tre o quattro giorni in Turchia, in cui nel primo giorno ci sarà una visita preliminare in presenza. Il giorno successivo si procede all'intervento in anestesia locale: questo ha una durata variabile in base al numero di unità di follicoli piliferi che si devono asportare dalla zona donatrice e immettere nell'area da trattare. Dopo il trapianto, i giorni 3 e 4 si hanno dei follow up in loco, per poi tornare a casa. Usciti dalla sala operatoria, non si ha ancora il risultato finale: l'effetto della chioma folta si avrà per la maggior parte circa 12-18 mesi dopo l’intervento. In questa fase è importante avere al proprio fianco lo staff medico per valutare quali routine applicare. Le cliniche turche seguono anche nella fase post operatoria e questo aiuta molto a capire come ottimizzare la guarigione. Questo è utile per adattare le routine alle varie situazioni: se per esempio si ha un cuoio capelluto particolarmente sensibile, bisognerà adottare delle routine post operatorie di tipo farmacologico e queste possono essere prescritte e indicate solo da uno staff medico. Quello che è l’aspettativa del trapianto capelli prima e dopo, si può già evincere in fase preliminare dalle gallerie delle fotografiche delle varie cliniche. È ovvio che il risultato dei capelli trapiantati dipende dalla singola persona, ma ogni clinica sarà in grado di illustrare in maniera esaustiva ciò che ci si può aspettare in base a ogni singola casistica.

Le tecniche utilizzate dalle cliniche Turche

I motivi per cui le cliniche turche sono gettonate da molti pazienti, oltre al fatto di avere dei prezzi calmierati, sono che utilizzano delle tecnologie moderne. Infatti, utilizzano la tecnica FUE e la DHI. Queste sono due metodologie che, a dispetto delle vecchie tecniche, prelevano follicolo per follicolo dall'area donatrice, andandoli a impiantare nell'area da trattare. La clinica Cosmedica, presente sul mercato da oltre 16 anni con ben 20.000 interventi di successo alle spalle, ha fatto un passo avanti con la DHI Sapphire. Infatti, il suo primario, il dottor Levent Acar, con questa tecnica riprende la procedura della DHI usando un implanter pen dall'estrazione al reinserimento del follicolo sul cuoio capelluto: tutto ciò preserverà da danneggiamento il bulbo pilifero. Aggiunge l'utilizzo di lame in Zaffiro, che creano delle micro-incisioni più facili e più veloci da guarire per il paziente: la differenza del trapianto capelli prima e dopo sarà visibile e armoniosa.

Una scelta che risolve la calvizie

Il trapianto, tranne qualche situazione medica particolare, è una soluzione definitiva alla calvizie. Molti pazienti raccontano di sentirsi maggiormente a proprio agio con la propria immagine, autostima e la loro normale vita dopo un trapianto di capelli. Alla base di ogni scelta c'è la giusta informazione e la comparazione, per cui è sempre bene guardarsi intorno, raccogliere le informazioni che riguardano il proprio caso e comparare più cliniche, scegliendo quella che poi fa al proprio caso.





