Trasporto pubblico: dal 24 agosto i lavori di messa in sicurezza di due fermate lungo la Marecchiese

Da lunedì 24 al via anche gli interventi di asfaltatura nelle vie Casale Sant’Ermete e Santarcangiolese

Prenderanno avvio da lunedì 24 agosto i lavori di messa in sicurezza di due fermate del trasporto pubblico locale in via Marecchiese, in prossimità dell’incrocio con via Trasversale Marecchia. L’intervento, che ha già ottenuto il via libera di Anas, prevede il prolungamento del marciapiede esistente lungo la banchina stradale su entrambi lati della via Marecchiese, la realizzazione di una rampa terminale al marciapiede per consentire al disabile motorio di accedere al tratto rimanente di banchina stradale e l’installazione della pavimentazione tattile al fine di consentire al disabile visivo di usufruire del servizio di trasporto pubblico. Su entrambi i lati della via, la piattaforma di fermata sarà lunga 18 metri e alta 15 centimetri proprio per consentire agli utenti, e in particolare alle persone con disabilità, di salire e scendere agevolmente dai bus.

“L’intervento è finalizzato alla riqualificazione di due fermate del trasporto pubblico particolarmente importanti perché svolgono la funzione di interscambio tra le diverse linee del trasporto pubblico locale che conducono i pendolari a Santarcangelo, Rimini, Novafeltria, San Marino, e viceversa”, commenta l’assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni. “Le opere, il cui costo complessivo è pari a 25mila euro, finanziati con i fondi della Regione Emilia-Romagna, sono state definite insieme all’Agenzia Mobilità Romagnola al fine di aumentare accessibilità, sicurezza e decoro urbano, riorganizzando lo spazio esistente al fine di creare una netta separazione tra le aree destinate al traffico veicolare da quelle riservate ai pedoni e agli utenti del trasporto pubblico locale, con il risultato di creare percorsi accessibili che consentano a tutti di usufruire delle due fermate e viaggiare così in piena autonomia”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dal 24 agosto al 12 settembre entrerà in vigore il divieto di sosta in via Marecchiese, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Trasversale Marecchia e il numero civico 1951 sul lato destro, e nel tratto compreso tra l’incrocio con via Trasversale Marecchia e il numero civico 1960 sul lato sinistro. Le due fermate del trasporto pubblico locale verranno dunque spostate provvisoriamente di qualche metro, subito al di fuori dell’area di cantiere.

Lunedì 24 agosto prenderanno avvio anche gli interventi di asfaltatura che interesseranno via Casale Sant’Ermete e la SP14-Santarcangiolese. In via Casale di Sant’Ermete l’intervento partirà dall’intersezione con via Trasversale Marecchia fino all’intersezione con via Delle Margherite: dalle ore 7 del 24 agosto fino alla fine dei lavori, che dovrebbero concludersi entro il 9 settembre, entreranno dunque in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e il limite di velocità di 30 km/h in tutto il tratto di cantiere.

Per quanto riguarda invece la Strada Provinciale Santarcangiolese, i lavori di asfaltatura verranno svolti in orario notturno tra le 21 e le 6 da lunedì 24 a lunedì 31 agosto e interesseranno il tratto al di fuori del centro urbano, che va dalla rotatoria all’altezza di via Giovanni Paolo II in direzione Poggio Torriana fino all’intersezione con via Gavine. Anche in questo caso sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri e il limite di velocità di 30 km/h.